The Witcher saison 2 : Henry Cavill s'est blessé sur le tournage

Henry Cavill se prend pour Tom Cruise et veut faire ses cascades sur le tournage de la série "The Witcher". Lors de l'une d'entre elles, l'acteur s'est fait mal et il devra s'absenter le temps d'être guéri. Une galère qui s'ajoute au retard pris à cause de la crise sanitaire.

The Witcher : la série la plus vue de Netflix

Adapter des jeux vidéo au cinéma ou à la télévision, est un exercice assez compliqué en temps normal. Adapter les livres The Witcher qui ont donné lieu à d'excellents jeux, dont le grandiose troisième épisode, est une tâche encore plus risquée. Netflix a décidé de s'y mettre, en employant les grands moyens. La plateforme sait qu'il y avait une place à prendre après la fin de Game of Thrones. Leur pari a payé, avec une première saison plébiscitée, au point de devenir la série originale la plus vue sur Netflix.

The Witcher suit Geralt de Riv (Henry Cavill), un Sorcelleur qui parcourt un monde peuplé de monstres en se servant de ses capacités exceptionnelles. On y suit également la Princesse Ciri (Freya Allan) et Yennefer (Anya Chalotra) pour une quête périlleuse.

Henry Cavill refuse une doublure... Et se blesse

Depuis qu'il a croisé Tom Cruise sur Mission : Impossible - Fallout, Henry Cavill a décidé de faire lui-même ses cascades sur le tournage. Certes, il n'aura certainement pas à s'accrocher à un avion qui décolle ou à grimper la plus haute tour du monde, mais il veut quand même que l'action soit encore plus crédible sans l'intervention d'une doublure. Il a commencé à le faire sur la première saison de The Witcher et la production n'était forcément pas toujours d'accord. Un choix qui se respecte de la part de l'acteur, on ne critiquera pas quelqu'un qui donne physiquement de sa personne pour se sentir encore plus impliqué dans son rôle.

Mais si l'on se place du point de vue des producteurs, voir sa star se mettre dans des situations périlleuses n'est pas forcément une bonne nouvelle. Leur hantise est une blessure qui pourrait rendre la star indisponible pendant un certain temps. Car on le sait, "le temps, c'est de l'argent".

The Witcher ©Netflix

Lors du tournage des nouveaux épisodes de The Witcher, Henry Cavill a certainement donné quelques sueurs froides à l'équipe. L'acteur s'est fait mal à la jambe lors d'une scène d'action qui se déroulait en hauteur. Il se trouvait à plusieurs mètres du sol quand l'accroc est survenu, en dépit d'un harnais de sécurité qui devait l'assister. Plus de peur que de mal au final car aucune évacuation à l'hôpital n'a été nécessaire mais Henry Cavill se retrouve suffisamment handicapé pour avoir du mal à porter sa lourde armure. Ainsi, il a été décidé qu'il sera mis au repos le temps d'aller mieux mais pas question que les prises de vue s'arrêtent. Le tournage continue pour mettre en boîte des plans où il n'est pas dessus.

Une saison 2 qui aura du retard

Ce léger accident ne tombe pas trop mal - si l'on peut le dire ainsi - car l'équipe aura très prochainement une pause pour les fêtes de fin d'année. La star aura le temps de se soigner et pourra tenir son rôle normalement en 2021. La production doit continuer encore pendant plusieurs semaines l'année prochaine. Aucune date de diffusion n'a été communiquée par Netflix, du retard ayant déjà été pris précédemment à cause de la crise sanitaire. Une mise en ligne à la fin de l'année prochaine reste un objectif crédible, si plus rien ne vient entraver le supposé bon déroulé des choses. Après les faits que l'on vient de rapporter, les producteurs y réfléchiront peut-être à deux fois avant de laisser Henry Cavill faire ses cascades...