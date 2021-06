The Witcher saison 2 : Netflix dévoile un premier teaser

Geralt de Riv, Ciri et Yennefer reviendront dans le saison 2 de "The Witcher" qui a des chances de sortir avant la fin d'année 2021. Netflix vient de dévoiler un premier teaser de cette suite et nous pourrions en voir plus dans les prochaines semaines.

The Witcher, l'un des cartons de Netflix

Avant d'être acclamé avec les adaptations en jeu vidéo, l'univers de The Witcher est né avec des romans signés Andrzej Sapkowski. Netflix a voulu, à son tour, s'attaquer aux aventures de Geralt de Riv, avec une série. Un coup réussi, avec plus de 76 millions de vues et une saison 2 annoncée très rapidement.

Dans la peau du Sorceleur, la plateforme a attiré la star Henry Cavill. Nous avons commencé à la suivre, dans les contrées hostiles du Continent. Suite à sa rencontre avec la princesse Ciri (Freya Allan) et la sorcière Yennefer (Anya Chalotra), le héros se retrouvait engagé dans une aventure haletante. Netflix a voulu se doter d'un blockbuster de fantasy, suite au succès de Game of Thrones, et s'est trouvé un tube qui marche auprès de ses abonnés. On peut néanmoins reprocher à la première saison de The Witcher une intrigue trop alambiquée et une chronologie pas toujours simple à comprendre.

Un premier teaser, en attendant une bande-annonce

Le tournage des nouveaux épisodes a été perturbé par la crise sanitaire mais, enfin, nous avons appris en avril dernier que la production prenait fin. Netflix entame donc la promotion avec un premier teaser. Les quelques secondes d'aperçu se concentrent uniquement sur Ciri et semblent évoquer son passé, qu'elle a besoin de comprendre. Si le nom de Geralt est évoqué, le personnage ne se montre pas et il en va de même pour Yennefer. La mise en avant de Ciri prouve sûrement qu'elle sera très importante dans les prochains épisodes.

Ciri (Freya Allan) - The Witcher ©Netflix

Le compte Twitter The Witcher nous donne rendez-vous le 9 juillet prochain pour une convention nommée la WitcherCon et tout porte à croire qu'un trailer sera diffusé à cette occasion.

On espère aussi obtenir une date de diffusion. Il semble très probable que la saison 2 puisse sortir avant la fin de l'année en cours. N'oublions pas, également, que la mini-série The Witcher : Blood Origin est toujours prévue. Enfin, un long-métrage animé, Nightmare of the Wolf, évoquera le personnage de Vesemir, le mentor de Geralt. Nous ne disposons pas d'information sur la sortie de ces deux ajouts à l'univers.