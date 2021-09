The Witcher saison 2 : Netflix dévoile une nouvelle bande-annonce et officialise une suite

La très attendue saison 2 de "The Witcher" s'est largement dévoilée lors de l'événement Tudum. Netflix a fait preuve de générosité en diffusant deux extraits ainsi qu'une longue bande-annonce. De plus, l'avenir de l'univers a été évoqué sur la plateforme, avec plusieurs projets sur le feu.

The Witcher : une adaptation qui a fonctionné

Elle était redoutée cette série The Witcher. À raison, disons-le. Les romans et surtout les jeux vidéo ont conquis le public avec un univers complexe, riche et destiné aux adultes. Le passage sur le petit écran avec l'aide de Netflix aurait pu être une déception. Si on regarde les chiffres, The Witcher est une réussite. Elle a même été la série originale la plus vue sur la plateforme pendant un temps, avant d'être détrônée par La Chronique des Bridgerton.

Henry Cavill (Geralt de Riv) - The Witcher ©Netflix

Le plein de nouvelles images pour la saison 2

Cet été, la saison 2 de The Witcher a obtenu sa première bande-annonce ainsi qu'une date de sortie fixée au 17 décembre prochain. Nous retrouverons en fin d'année Henry Cavill dans la peau de Geralt de Riv. Freya Allan et Anya Chalotra seront toujours dans le coup en Ciri et Yennefer, deux personnages féminins centraux de l'univers. On retrouve la première dans un extrait diffusé par Netflix lors de l'événement Tudum. Geralt lui demande de prendre la fuite sans tarder car une brouxe (un monstre) rôde dans les parages. L'extrait coupe en pleine montée de la tension, avant le début d'un probable affrontement :

La firme américaine s'est montrée généreuse avec les fans de The Witcher puisqu'un autre extrait a été dévoilé. Dans celui-ci, on retrouve toujours Geralt, en pleine discussion avec Nivellen (Kristofer Hivju, l'ex-Tormund de Game of Thrones) autour d'un feu :

Si vous en voulez encore plus, une bande-annonce de trois minutes (en une d'article) a été diffusée. Elle s'attarde longuement sur les tenants et aboutissants de la saison 2, avec de l'action, du spectacle, des événements inquiétants et des monstres. Tout ce que l'on attend de la série est contenu dans ce trailer. La princesse Ciri sera en danger, Geralt aura fort à faire et Yennefer pourrait sombrer du côté obscur.

Netflix a des idées pour le futur de l'univers

Toujours durant l'événement Tudum, Netflix a officialisé la mise en chantier d'une saison 3, ainsi que l'envie de continuer à développer un univers étendu. Un nouveau long-métrage en animation est prévu, tout comme une série pour la famille et les enfants. Une intention étrange car le monde de The Witcher se caractérise par sa violence et des problématiques matures. Nous verrons bien comment ce projet va prendre forme, on ne sait d'ailleurs même pas s'il s'agit d'animation ou de prises de vue réelles.