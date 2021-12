The Witcher sur Netflix : que s’est-il passé dans la saison 1 ?

Prévu pour le 17 décembre sur Netflix, la saison 2 de "The Witcher" est très attendue. Surtout après les nombreux événements de la première saison. On vous raconte tout ce qu'il s'est passé dans les épisodes précédents.

The Witcher c'est quoi ?

Après des romans polonais considérés comme des best-sellers de la littérature heroic fantasy, et une saga vidéoludique à succès, il est peu dire que l’adaptation en série de The Witcher était attendue. Produit et diffusé sur Netflix depuis le 20 décembre 2019, le show se déroule dans un univers médiéval dans lequel l’humanité se retrouve régulièrement menacée par des monstres terrifiants. C’est dans ce contexte sombre qu’interviennent les Sorceleurs, des chasseurs de monstres entraînés physiquement dès leur plus jeune âge et ayant subi des mutations génétiques qui leur confèrent des capacités surnaturelles. La série suit l’un d’entre eux, Geralt de Riv, dans des aventures aussi épiques que dramatiques.

Si le casting de The Witcher est composé d’acteurs peu connus du grand public, il s’est, en revanche, doté d’une grosse tête d’affiche : Henry Cavill. En effet, l’arrivée de l’acteur britannique dans un projet aussi important est d’autant plus énorme qu’à l’époque ce dernier était fortement impliqué chez DC Films puisqu'il y jouait le super-héros Superman.

Geralt de Riv (Henry Cavill) - The Witcher ©Netflix

En dépit d’un retour critique moyen, la série fut un succès monstre en termes d’audiences sur Netflix. Dans ce contexte, l’annonce d’une saison 2 et 3 de The Witcher ne fut donc pas surprenante.

Dans les épisodes précédents

Si visuellement et esthétiquement The Witcher vaut le coup d’être visionné, la narration de la première saison a été fortement critiquée par la plupart des abonnés. En effet, les épisodes suivent des trames chronologiques et temporelles bien différentes, sans forcément que le spectateur ne soit « prévenu » en amont. Une véritable pagaille, à laquelle Netflix a toutefois tenté de répondre grâce à une frise chronologique.

Cette saison 1 possède ainsi trois intrigues différentes : celle du Sorceleur Geralt (qui se passe dans le passé et dans le présent), celle de Ciri, princesse du royaume de Cintra (qui se déroule uniquement dans le présent) et celle de la magicienne Yennefer (qui prend place dans le passé et le présent). Par leurs actions et leurs choix, ces trois personnages sont liés par le destin. Du moins, selon de nombreux personnages qu’ils rencontrent en cours de route.

Cette saison 1 suit donc plusieurs missions de Geralt de Riv, au cours desquelles il chasse des monstres terrifiants. Une de ses missions se révèle plus étrange que prévu puisqu’il est chargé de supprimer une princesse maudite nommée Renfri. Avant de mourir, cette dernière prophétise la future rencontre du Sorceleur avec une « fille de la forêt » dont le destin sera étroitement lié à lui.

Cette dernière s'avère être Ciri, jeune princesse du puissant et convoité royaume de Cintra, qui se trouve au Nord. Cependant, elle est obligée de prendre la fuite lorsque la ville est brutalement attaquée par son voisin du sud, l’empire de Nilfgaard. Avant son départ, sa grand-mère, la Reine Calanthe, lui ordonne de trouver Geralt de Riv. Il est en effet la seule personne en mesure de la protéger. La saison 1 s’attarde donc sur son épopée et sur la naissance de ses dangereux pouvoirs.

Comment se termine la saison 1 ?

La troisième timeline est celle de Yennefer, une femme mi-humaine mi-elfique. Ses pouvoirs latents attirent l’œil de Tissaia, la rectrice d'Aretuza, une académie spécialisée dans l’éducation magique des jeunes filles. Attirée par le pouvoir et la beauté, Yennefer devient au fil des épisodes une magicienne extrêmement redoutable.

Elle le confirme d’ailleurs lors du dernier épisode de la saison 1 de The Witcher, au cours d’une énorme bataille entre l’armée Nilfgaardienne et une soixantaine de sorciers venus défendre Sodden, forteresse gardant l'accès aux royaumes du Nord. En effet, alors que l’affrontement tourne à l’avantage de Nilfgaard, Yennefer libère toute sa puissance et déverse un flot de flammes qui met immédiatement fin à la bataille.

Quant à Geralt et Ciri, ils finissent par se rencontrer pour la première fois dans les dernières minutes du final.

The Witcher ©Netflix

Maintenant que les trois personnages principaux se retrouvent dans la même ligne temporelle, on a hâte de découvrir la suite de leurs aventures dans cette saison 2. Celle-ci sera disponible le vendredi 17 décembre sur Netflix.