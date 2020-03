The Witcher : un acteur de Killing Eve dans la saison 2

Vous avez aimé ? Partagez :

La seconde saison de « The Witcher », portée par Henry Cavill, continue de se dévoiler. Un nouveau membre du casting de cette prochaine salve d’épisodes vient d’être annoncé. Attention, il s’agit d’un acteur bien connu des amateurs de séries.

Selon Deadline, un personnage d’importance apparaîtra dans la très attendue suite du show phare de Netflix. Et ce dernier a un point commun avec le héros du programme, Geralt de Riv. Il est lui aussi un witcher… Si dans la saison 1 on ne croisait que très brièvement un de ces mutants, dans la saison 2, ces derniers se dévoileront ! Deux nouveaux personnages de cette race, Lambert et Coën, ont d’ailleurs déjà été annoncés.

Le premier est campé par Paul Bullion, aperçu dans Peaky Blinders et au casting de Dune, adapté par le talentueux Denis Villeneuve. A noter : Lambert et Geralt ont tous deux été formés par l’Ecole du Loup. Coën, quant à lui issu de l’Ecole du Griffon, a pour interprète Yasen Atour.

Aux origines de The Witcher

On ne sait pas encore quelle intrigue liera ces deux sorceleurs au héros, mais ils pourraient se rencontrer dans la forteresse de Kaer Morhen. Ce nom sybillin signifie « Forteresse de l’Ancienne Mer ». Partiellement en ruines, cet endroit est bâti dans les montagnes et se situe non loin de la vallée du même nom. Dans la pierre qui le compose reposent les fossiles de créatures marines… Un endroit mystique et particulièrement important dans l’univers de The Witcher.

Un nouveau sorceleur – et pas des moindres – sera aussi de la partie. Kim Bodnia (Konstantin dans Killing Eve) tiendra le rôle de Vesemir. Il s’agit du plus ancien des witchers, doté d’une incomparable expérience. Pendant un temps, il se murmurait que Mark Hamill pourrait tenir ce rôle convoité…

Vesemir est le dernier témoin de l’âge d’or des sorceleurs. Figure paternelle pour Geralt, il est intimement lié à Kaer Morhen, qui fut le théâtre du massacre de son espèce par des fanatiques…

Vesemir dédie ses étés à protéger les quelques witchers qui foulent encore le monde. L’hiver, il demeure dans la forteresse où il fut laissé pour mort durant le tragique assaut qui décima les siens… Vous suivez ?

Un nouveau personnage aussi profond que puissant qui devrait trouver son chemin dans le cœur des spectateurs. Lauren Schmidt, créatrice et showrunner du programme, s’est félicitée de l’arrivée de Bodnia au casting de The Witcher. Elle a d’ailleurs loué les qualités d’acteur de ce dernier et insisté sur sa place importante dans la saison à venir… qui arrivera sur nos écrans l’année prochaine !