The Witcher : un acteur récurrent de Game of Thrones au casting de la saison 2 ?

C’est une figure connue et appréciée du casting de « Game of Thrones » qui pourrait bien se retrouver dans la saison 2 de « The Witcher ». Comme la seconde souhaite remplacer – ou du moins essayer – la première dans le coeur des fans de dark fantasy, l’idée fait largement sens.

Tant qu’à lorgner avec avidité sur la place vide laissée par l’arrêt de la série Game of Thrones – et l’immense audience qui va avec, pourquoi ne pas carrément piocher dans son casting ? C’est ce que pourrait faire The Witcher, série de dark fantasy diffusée sur Netflix et inspirée de la saga littéraire et de la franchise vidéoludique du même nom. En effet, une rumeur persistante envoie l’acteur norvégien Kristofer Hivju au casting de la saison 2. Un visage connu puisqu’il incarnait dans Game of Thrones Tormund Fléau-d’Ogres, un leader des sauvageons. D’abord opposé à John Snow et à La Garde de Nuit, il sera ensuite un allié dans la lutte contre les Marcheurs Blancs, et on le suit de la saison 3 à la saison 8.

Un sérieux concurrent pour Henry Cavill ?

Si rien n’a encore été officialisé, la rumeur est née d’un post instagram du réalisateur Stephen Surjik, sur lequel apparaissait « #kristoferhivju », à côté des noms de Henry Cavill et Anya Chalotra. Le fait que le post ait été rapidement supprimé tendrait à prouver que l’info est bien réelle, et si ça ne suffisait pas, l’activité de l’acteur sur les réseaux sociaux, qui a récemment follow plusieurs comptes liés à The Witcher serait encore un indice très probant.

Son personnage dans Game of Thrones a été très apprécié, et il serait une addition précieuse pour The Witcher qui compte bien élargir son audience, déjà importante, avec sa saison 2 prévue pour 2021. Selon le site Redanian Intelligence, référence en ligne de l’univers, il pourrait incarner le personnage de Nivellen, un homme maudit ayant l’apparence d’un ours. Dans le premier livre, il apparaît dans l’histoire « Un grain de vérité« , dont on sait qu’elle fera partie des évènements racontés dans la deuxième saison. Un rôle qui pourrait coller au physique imposant de l’acteur. S’il est confirmé au casting, il suivrait ainsi Jodhi May et Francis Magee, tous deux déjà des transfuges de Game of Thrones passés à son concurrent The Witcher.