The Witcher : une date et une magnifique bande-annonce pour la saison 2

Attendue ardemment par ses nombreux fans, la saison 2 de la série Netflix "The Witcher" se dévoile en bande-annonce, accompagnée d'une magnifique affiche, et donne sa date de diffusion. Geralt de Riv repart à l'aventure et on a hâte de le suivre !

Le Sorceleur est de retour

"Quand je te dis de courir, tu cours." La bande-annonce de la saison 2 de The Witcher est là, et c'est peu dire qu'on attendait avec impatience des informations, des images, la formidable chevelure et musculature d'Henry Cavill, la sorcellerie de cette saga vidéo-ludique culte que Netflix a eu l'excellente idée de présenter au monde à l'hiver 2019. 2 ans et une crise pandémique après, Le Sorceleur revient pour de nouvelles aventures et la bande-annonce dévoilée est pleine de promesses ! (vidéo en tête d'article)

Entraînement à Kaer Mohen

Le synopsis de cette nouvelle saison de The Witcher l'avait révélé, l'histoire se resserre autour de Ciri.

Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, Geralt de Riv doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle ...

C'est ce que confirment les premières images de la bande-annonce, avec un Geralt de Riv protecteur et à l'affût de tous les dangers. Ceux-ci vont apparemment être nombreux. De l'action, des combats, une ambiance de mystères et de manigances, le voyage avec Ciri s'annonce périlleux. Pour compléter le tableau et sceller la hype, Yennefer est aussi de retour. C'est le 17 décembre 2021 que nous pourrons découvrir ces nouveaux épisodes, au nombre de 8, soit quasiment 2 ans jour pour jour après la diffusion du tout premier épisode de The Witcher.

Dévoilée lors d'une convention virtuelle organisée par CD Red Projekt et Netflix autour de The Witcher, la bande-annonce s'accompagne de plusieurs autres vidéos, dont une qui révèle les titres des épisodes et leurs logos respectifs. Une manière de développer l'identité de la série et donner une idée du chapitrage de l'intrigue. Vite, que décembre arrive !