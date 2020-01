The Witcher : une première vague d’avis mitigés

Vous avez aimé ? Partagez :

La première saison de « The Witcher », produite par Netflix et interprétée notamment par Henry Cavill, est disponible sur la plateforme depuis le 20 décembre. Les avis sur cette massive série de dark fantasy sont partagés, mais assez confiants pour la suite.

The Witcher, disponible depuis le 20 décembre sur Netflix, est un programme très ambitieux, tiré d’une saga littéraire fantastique elle-même adaptée avec succès en jeux vidéo. Avec beaucoup de ressources, notamment Henry Cavill au sommet de sa forme, Netflix comptait bien prendre la place laissée par Game of Thrones, série reine du genre qui a tiré sa révérence en mai 2019. Et alors que se profile la menace Amazon avec son adaptation du Seigneur des anneaux (première saison prévue pour 2021), The Witcher ne devait pas se rater. Petite revue des premiers avis.

Henry Cavill convainc mais ne fait pas l’unanimité

Un des attraits majeurs de la série The Witcher est son interprète principal, Henry Cavill, un comédien à la plastique inégalable, qui lui vaut notamment d’être (pour le moment encore) la figure de Superman. Beau gosse, outrageusement musclé, mais aussi charismatique, drôle et cynique, son Géralt de Riv, héros de la série, a divisé les critiques.

Pour Andrew Webster de The Verge, le personnage est très réussi, « bourru et sarcastique, toujours partant pour une bagarre, incroyablement charmant et souvent irrésistible. »

À l’inverse, pour Stephen Kelly de la BBC, le héros incarné par l’acteur est « sans consistance, ce qui laisse souvent l’impression qu’il est juste le cosplayer le plus beau gosse de la Comic-Con. »

Pour Le journal du geek, le héros n’est malheureusement pas aussi rustre et brutal que dans les livres et les jeux vidéo, mais la prestation d’Henry Cavill dans son ensemble est saluée. Sur reddit, un thread consacré aux premières réactions accumule les éloges quant à l’interprétation de Cavill.

The Witcher, une série prometteuse mais longue au démarrage

Comme le font remarquer plusieurs journalistes et spectateurs, le premier épisode n’est pas très bon, avec un côté désordonné, brouillon et saturé, et un rythme indéfinissable – donc insatisfaisant. Mais les épisodes vont en s’améliorant, et en réalité une bonne partie de la première saison sert uniquement à bien poser l’intrigue principale. Ainsi, comme le note The nerdy basement, les trois personnages principaux – Geralt, Ciri et Yennefer- ont chacun un rôle à jouer dans la vie des autres, et la série prend son temps pour construire ces relations.

Avec un tomatomètre à 60% et un score du public de 93% sur Rotten Tomatoes, la réception globale de The Witcher tire quand même vers le bon. La comparaison avec Game of Thrones joue logiquement en sa défaveur, mais cette comparaison est déjà une petite victoire, comme le souligne Mike Hale du New York Times :

Vous pourriez dire, si vous vouliez être méchant, que The Witcher ne fera pas oublier Game of Thrones. Mais vous seriez également dans le vrai si vous disiez que le show – un oeuvre fantastico-médiévale d’épée et de sorcellerie – rappellera aux gens Game of Thrones.

Tout semble ainsi se jouer dans la réussite du schéma imposé par Game of Thrones, à savoir une vraie fresque, une série réellement chorale où la richesse vient de la diversité des personnages et de la complexité de leurs relations. Sur ce point, en se montrant pour le moment inégal, The Witcher n’a pas encore convaincu, mais les critiques s’accordent à dire qu’il y a largement de quoi faire pour des saisons supplémentaires.

The Witcher, créée par Lauren Schmidt, est disponible sur Netflix. Ci-dessus la bande-annonce.