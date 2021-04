Them : c'est quoi cette nouvelle série horrifique ?

On vous dit tout sur "Them", nouvelle série d'anthologie horrifique qui n'est pas sans rappeler certains longs-métrages du cinéaste américain Jordan Peele.

Them : de quoi ça parle ?

Avant toute chose, Them a la particularité d'être une série d'anthologie. A l'image de True Detective ou de Fargo, chaque saison du show tourne autour d'une intrigue différente. Le lien entre celles du programme n'est autre que l'usage de l'horreur comme métaphore du racisme. En cela, Them peut rappeler certains films réalisés par Jordan Peele, notamment l'oscarisé Get Out - mais aussi US.

Le programme nous raconte l'histoire de la famille Emory. En 1953, Henry et Lucky, tous deux Afro-Américains, prennent la décision de déménager avec leurs deux filles, Ruby Lee et Gracie. Tous quatre fuient ainsi la Caroline du Nord et posent leurs valises dans un quartier résidentiel entièrement blanc de la ville de Los Angeles. Mais peu après leur installation dans cet endroit idyllique surviennent des phénomènes occultes et inquiétants. De maléfiques puissances semblent déterminées à détruire les Emory jusqu'au dernier.

Them ©Prime Video

On doit la série à Little Marvin, scénariste et producteur de son état. A la réalisation, Nelson Cragg. Coutumier du genre, ce dernier a travaillé sur la sixième saison d'American Horror Story ainsi que sur la récente Ratched. Parmi les producteurs de Them, Lena Waithe, aussi connue pour ses talents d'actrice. Star de Masters of None, on la retrouve aussi dans la troisième saison de Westworld.

Âmes sensibles s'abstenir : le programme, très angoissant, risque bien de vous empêcher de dormir ! Them est une série particulièrement éprouvante dans laquelle la tension ne faiblit jamais. Cette famille fuyant le racisme des États du Sud ne tarde pas à être mise à rude épreuve, plongée qu'elle est dans une menaçante spirale d'effroi. L'intrigue s'articule autour des dix premiers jours qui suivent l'installation de la famille Emory dans son nouvel - et ô combien cauchemardesque - environnement.

Them : avec qui ?

Deborah Ayorinde incarne Lucky, la mère. Grande habituée des séries, cette actrice britannique a tourné dans The Affair ou encore Luke Cage. Elle est aussi au casting de la troisième saison de True Detective, portée par Mahershala Ali. Ashley Thomas prête ses traits à son époux, Henry. Vous aurez pu croiser le comédien au détour de la série The Good Fight, dans laquelle il joue le frère de Lucca Quinn (Cush Jumbo).

Shahadi Wright Joseph et Melody Hurd campent les enfants du couple. La première, talentueuse actrice et chanteuse inoubliable dans Us, prête également sa voix à la jeune Nala dans le remake paru en 2019 du célèbre film Disney. L'adorable Melody Hurd a quant à elle tourné dans Trick et sera à l'affiche d'un film Netflix à venir aux côtés de Kevin Hart.

Them ©Prime Video

Alison Pill campe Betty, la nouvelle voisine des Emory qui leur fait vite sentir qu'ils ne sont pas les bienvenus dans le quartier. Elle a notamment joué dans Miss Sloane, American Horror Story (saison 7) et The Family. L'australien Ryan Kwanten, aka Jason dans True Blood, sera lui aussi de la partie.

Où et quand regarder la série ?

Vous voulez vous plonger dans l'atmosphère angoissante et tortueuse de Them ? La première saison de la série, composée de dix épisodes, est d'ores et déjà disponibles sur la plateforme d'Amazon, Prime Video !