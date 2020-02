Théorie The Flash : qui est le « nouveau » Harrison Wells ?

Vous avez aimé ? Partagez :

La saison 6 de « The Flash » vient de révéler qu’il existerait encore un autre « post-Crisis » Harrison Wells qui se baladerait sur Earth-Prime. On a une petite idée sur l’identité de ce personnage.

La fin de l’épisode 11 de la saison 6 de The Flash, intitulé « L’amour est un champ de bataille« , a dévoilé un nouveau twist. En effet, Nash Wells se trouve au coffee shop Jitters quand il aperçoit, un bref instant, un autre Harrison Wells. L’identité de ce personnage n’a pas encore été révélée. Cependant, les lunettes et les cheveux font de suite penser à Harrison « Harry » Wells de Earth-2. Or, cela semble impossible car ce dernier a été tué avec sa fille, Jesse Quick (Violett Beane), dans la saison 8 d’Arrow, lorsque sa planète a été détruite. Serait-il possible qu’il s’agisse alors d’une toute autre personne ?

La théorie de Reverse Flash plausible

Et si la personne qu’avait vue Nash était en fait Reverse Flash ? Ramener l’ennemi numéro de Barry Allen serait relativement facile à faire, à plus d’un titre ! Le super-vilain a été vu pour la dernière fois à la fin de la saison 5 de The Flash. Celui-ci avait réussi à manipuler Nora West-Allen (Jessica Parker Kennedy) afin que celle-ci l’aide à s’échapper de prison.

Le retour de Reverse Flash fonctionnerait également car ce dernier est maintenant libre de faire ce qu’il veut. Le sort de Reverse-Flash n’a jamais été évoqué dans Crisis on Infinite Earths. Le terrible méchant pourrait revenir à tout moment afin de confronter de nouveau Barry.

Quelles seraient les raisons de son retour ?

Pourquoi, s’il s’agit de Reverse Flash, ressemble-t-il à Harry ou au premier Harrison Wells ? En effet, dans la saison 5 de The Flash, on s’était aperçu qu’Eobard Thawne ne portait plus de lunettes. Il est donc fort possible que cela fasse partie d’un autre plan maléfique de Reverse Flash. Celui-ci va peut-être essayer de manipuler Nash et les autres membres de la Team Flash en faisant croire qu’il est bien Harry.

S’il parvient à les persuader qu’Harry a survécu à Crisis, il pourrait être accueilli à bras ouverts dans la Team Flash. Reverse Flash est passé maître dans la tromperie. Enfin, on doit dire que son apparition, à Jitters, aussi soudaine que sa disparition nous fait fortement penser aux pouvoirs d’Eobard Thawne. Et vous, pensez-vous qu’il s’agisse de Reverse Flash ? Dans tous les cas, on en saura plus dans les semaines qui suivent, et qui sait, Wally West aidera peut-être Barry à le combattre puisqu’il sera bientôt de retour !