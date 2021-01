Théorie The Mandalorian : et si Luke était un clone maléfique ?

Depuis le 18 décembre dernier, la saison 2 de « The Mandalorian » est terminée. Le dernier épisode du show, réalisé par Peyton Reed, a offert son lot de révélations. Face à la conclusion de cette deuxième saison de nombreuses théories ont vu le jour. Une a retenu notre attention : et si Luke était en fait un clone démoniaque ?

The Mandalorian : chapitre 16

Le 18 décembre dernier, Disney+ a dévoilé le dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Réalisé par Peyton Reed, ce 16ème chapitre venait conclure les huit épisodes de la saison 2 du show Star Wars, toujours dirigé par Jon Favreau. Un dernier tour de piste absolument génial qui a su séduire les fans et offrir des connexions limpides et intelligentes avec le reste de la franchise.

Ainsi, ce dernier chapitre permet le retour de Luke Skywalker sur le devant de la scène. Le temps d'une courte séquence, le Jedi, toujours incarné par Mark Hamill, fait une apparition remarquée pendant laquelle il vient au secours de Grogu. Le maître Jedi décide ensuite d'emmener "Baby Yoda" avec lui pour lui enseigner tous les secrets de la Force. Un dénouement touchant et logique, qui a divisé, mais qui demeure crédible au sein de la saga galactique. Mais ce retour laisse suggérer une autre piste. Et si ce n'était pas Luke qui s'est présenté face à Din Djarin ?

The Mandalorian ©Disney +

Et si Luke était un clone démoniaque ?

Vu comme ça, cette théorie semble un peu tirée par les cheveux. Mais si on approfondie l'hypothèse, celle-ci n'est pas totalement infondée... Déjà, le clone diabolique de Luke Skywalker existe déjà dans l'univers étendu, et fait même parti du canon Star Wars. Créé à partir de la main que Luke perd dans L'Empire contre-attaque, le clone Luuke est apparu dans la trilogie Thrawn. Ce clone sans réel libre arbitre était une continuité pour un autre Jedi : Joruus C'boath. Ce dernier se servait de Luuke comme extension de sa propre volonté. Une situation qui rappelle celle de Snoke et de Palpatine. Après tout, l'Empereur utilise le Suprême Leader dans le même but et selon la même situation. Une première coïncidence qui peut donner de la crédibilité à la théorie du "Dark Luke".

Par la suite, Luuke croise la route du véritable Skywalker, qui se bat pour défaire cette imitation. Finalement, c'est Mara Jade qui parvient à tuer le clone. Mais cette expérience laisse un certain traumatisme dans l'esprit de Luke...

L'Empire contre-attaque ©LucasFilm

Même si on laisse de côté les comics et l'univers Legends, le concept des clones reste omniprésent au sein de la licence Star Wars. Dans The Mandalorian, Moff Gideon recherche le sang de Grogu pour le cloner. Boba Fett est de retour sur le devant de la scène, ce qui rappelle sa connexion avec les clones de la prélogie. Ensuite, dans L'Ascension de Skywalker, Palpatine est un clone de lui-même, et dans Les Derniers Jedi, Snoke est un clone du clone de Palpatine.

Dans cet esprit, il est assez simple d'accepter cette idée que Luke serait en réalité un clone de lui-même dans le final de The Mandalorian. Il y a déjà des précédents au sein de la saga. Que ce soit dans l'univers étendu ou au sein des films grand public. Luke pourrait donc totalement être le Luuke recyclé de sa main perdue dans L'Empire contre-attaque. Cependant, cette théorie reste peu probable. Déjà parce que Grogu ne ressent aucune perturbation dans la Force quand Luke se présente face à lui. Sans doute que le petit Yoda aurait senti la supercherie. Ensuite, Luke apparaît avec R2-D2. On voit mal comment le droïde aurait pu arriver entre les mains de Luuke. À moins qu'il n'y ait aussi des droïdes clonés maléfiques... Enfin vous voyez le genre.

Ainsi, cela reste une théorie sympathique mais peu probable à l'heure actuelle. Même si Jon Favreau peut nous réserver d'énormes surprises, on espère que cette théorie en restera là.