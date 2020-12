Théorie The Mandalorian : qui a sauvé "Baby Yoda" de l'Ordre 66 ?

La saison 2 de « The Mandalorian » n'est pas avare en révélations concernant Grogu, anciennement dénommé "Baby Yoda". Grâce à Ahsoka Tano on sait notamment que l'enfant a survécu à l'Ordre 66 pendant la grande purge. Mais une question demeure : qui a sauvé Grogu des griffes d'Anakin ?

Grogu, survivant de l'Ordre 66

Dans l'épisode 5 de la saison 2 de The Mandalorian, Din Djarin et Grogu (le vrai nom de celui qu'on avait l'habitude d'appeler "Baby Yoda") font la connaissance d'Ahsoka Tano, une puissante Jedi qui apporte de nombreuses révélations concernant l'enfant. Le spectateur apprend ainsi le véritable nom de la créature mais également quelques éléments sur son passé. "Baby Yoda" était déjà né pendant la prélogie. Il aurait même été formé au temple Jedi de Coruscant (par Yoda lui-même?). Cependant, dans La Revanche des Sith, Palpatine exécute l'Ordre 66, qui entraîne le décès de nombreux Jedi, y compris les jeunes Padawan encore en apprentissage. Pourtant, Grogu a résisté à l'Ordre 66 et a été sauvé par un mystérieux personnage pendant la grande purge. Mais alors, qui est le sauveur de "Baby Yoda" ?

Maître Yoda

C'est une possibilité. Et c'est peut-être la plus probable. Déjà, parce qu'ils font partie de la même espèce. Et que les semblables de Yoda semblent assez rares dans l'univers Star Wars. Pour le moment, Grogu est le troisième représentant de cette espèce inconnue que les spectateurs ont eu l'occasion de croiser. Sur la base des révélations d'Ahsoka Tano, "Baby Yoda" aurait été entraîné par plusieurs maîtres Jedi successifs, prouvant sa capacité inédite à réagir à la Force. Son identité unique et sa puissance naissante en font un étudiant pas comme les autres, qui a dû attirer l'attention du grand maître Yoda.

La Revanche des Sith ©LucasFilm

Ensuite, Maître Yoda est un personnage qui évolue dans l'ombre. Il prend généralement ses décisions seul et opère régulièrement dans le plus grand secret. Si Grogu était un étudiant secret parmi les Jedi, Yoda devait sûrement être l'un des rares personnages au courant. Au moment où Palpatine ordonne l'Ordre 66, Yoda se bat sur Kashyyyk, mais retourne rapidement sur Coruscant. Une fois là-bas, il est possible que le Maître Jedi ait organisé l'évasion de Grogu avant son propre départ pour Dagobah. De plus, Grogu semble réagir lorsque Ahsoka Tano prononce le nom de Yoda. Enfin, dernier indice, dans L'Empire contre-attaque, Yoda mentionne un autre espoir. Luke n'était déjà pas le dernier espoir des Jedi à cette époque. Reste à savoir si Yoda parlait alors de Leia ou de Grogu...

Mace Windu

Les fans de Mace Windu soupçonnent depuis longtemps déjà que le personnage interprété par Samuel L Jackson est encore vivant. Ils ont des difficultés à accepter sa mort un peu tendancieuse dans La Revanche des Sith. Après tout, c'est un puissant Jedi, et c'est difficile de le concevoir mort après une simple chute dans le vide. Surtout quand on voit que ce type de décès ne fonctionne jamais comme le prouvent Palpatine et Dark Maul. Beaucoup pensent que le Jedi au sabre violet pourrait même faire une apparition dans The Mandalorian et qu'il fait partie des Chevaliers Jedi qui pourraient répondre à l'appel de Grogu dans l'épisode 6.

La Revanche des Sith ©LucasFilm

Et si Mace Windu avait mis Grogu en sécurité pendant l'Ordre 66 ? Contrairement à Yoda, obligé d'affronter Palpatine en combat singulier, Mace Windu est laissé pour mort, ce qui lui laisse tout le temps de s'occuper de "Baby Yoda". Affaibli et privé de ses mains, Windu aurait pu profiter de cette fragilité pour se focaliser sur une autre mission : sauver les Padawans et plus particulièrement Grogu.

Un Jedi survivant

Heureusement pour l'équilibre de la Force, de nombreux Jedi ont survécu à l'Ordre 66. Parmi eux, peut-être que le sauveur de Grogu s'y trouve. Outre Yoda et Obi-Wan Kenobi, d'autres Chevaliers de l'Ordre des Jedi pourraient avoir protégé "Baby Yoda" des griffes du côté obscur de la Force. Entre Taron Malicos, Cere Junda, Cal Kestis ou encore Coleman Kcaj, quelques Jedi ont survécu à la Purge, et on ne sait pas toujours ce qu'ils ont fait pendant l'Ordre 66. Ce qui laisse place à la possibilité du sauvetage de "Baby Yoda".

Kanan Jarrus

Le maître de Ezra Bridger dans Star Wars : Rebels est lui aussi un survivant de l'Ordre 66. Si on ne connaît pas bien son histoire à cette époque, il n'était encore qu'un apprenti pendant la grande Purge. Son propre maître Jedi a succombé face aux tirs ennemis des Clones. Mais Kanan Jarrus a réussi à survivre. Entre temps, difficile de savoir où son chemin l'a mené.

Star Wars Rebels ©LucasFilm

À un moment donné, dans son histoire, il a fait la rencontre de son équipe avec qui il partage toujours ses aventures dans Rebels. Mais avant, il aurait eu tout le temps de sauver Grogu et le mettre en lieu sûr. Même s'il y a peu de chance pour que Kanan ait eu connaissance de l'existence de "Baby Yoda" à cette époque ou pendant Star Wars : Rebels, cela reste une possibilité.

Jocasta Nu

Introduite dans L'Attaque des Clones et développée dans The Clone Wars, Jocasta Nu est la bibliothécaire du temple Jedi. Quand ils ont besoin d'une information, les Jedi se tournent vers cette femme bienveillante. La survie de Jocasta Nu est racontée dans le comics Dark Vador : Dark Lord of the Sith. Il révèle notamment l'intention de cette protagoniste de créer une nouvelle école pour les Jedi. Elle rassemble et préserve autant que possible les arts Jedi ancestraux, honorant sa position de gardienne des connaissances, avant d'être chassée par Dark Vador lui-même.

L'Attaque des Clones ©LucasFilm

Sa préoccupation pour l'avenir des Jedi en fait une bonne candidate pour sauver Grogu. En tant que bibliothécaire Jocasta Nu connaissait tous les recoins du temple Jedi. Elle peut être allée à la rencontre de "Baby Yoda" pour le sauver en secret avant qu'Anakin ne fasse le ménage.

Anakin Skywalker

Et si le plus grand traite de l'histoire des Jedi avait fait une dernière bonne action avant de tomber du côté obscur de la Force ? Alors que pendant l'Ordre 66 il massacre tout sur son chemin, même les enfants Padawan innocents, peut-être qu'une lueur de bonté restait au fond de son cœur. Il était en première ligne pour mener l'assaut sur Coruscent et le mieux placé pour croiser la route de Grogu pendant ce moment fatidique. Anakin a pu ressentir quelque chose dans la Force lui suggérant d'épargner la créature, surtout si celle-ci est vouée à passer du côté obscur de la Force.

La Revanche des Sith ©LucasFilm

Et peut-être qu'avant de finir sa route sur Mustafa, Anakin a pu faire un détour pour mettre en sécurité Grogu. Après tout, ils sont nés la même année, ce qui a peut-être créé un lien mystique entre les deux protagonistes. En tout cas, Anakin sauvant "Baby Yoda" de son maître ajouterait une couche supplémentaire à l'arc de rédemption du personnage. Cela ajouterait également encore un peu d'ambiguïté concernant cet ancien héros. Et ce serait incontestablement une surprise de taille dans l'univers Star Wars. On vous laisse avec ces suggestions, n'hésitez pas à nous faire part des autres si vous avez d'autres théories.