Théorie WandaVision : Magneto au secours de La Sorcière Rouge ?

Une nouvelle théorie intéressante vient de sortir concernant « WandaVision ». Et si la série était l'occasion d'introduire un personnage culte dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) ? Le puissant Magnéto pourrait en effet venir en aide à sa fille.

WandaVision : le grand retour du MCU

Dirigée par Jac Schaeffer, WandaVision est l'occasion de retrouver Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans la peau de La Sorcière Rouge et de Vision. Même si ces deux premiers chapitres demeurent mystérieux, de nombreuses théories ont déjà vu le jour sur la toile. La plus crédible concerne le S.W.O.R.D, une agence gouvernementale secrète spécialisée dans les manifestations paranormales et extraterrestres. Le logo de cette entreprise connue des lecteurs de comics apparaît au cours des deux premiers épisodes de WandaVision. Beaucoup pensent que le S.W.O.R.D va venir en aide à Wanda. Mais une autre théorie, beaucoup moins plausible, imagine l'introduction de Magnéto, pour lui venir en aide.

Magnéto est le père de Wanda

Dans les comics, le puissant Magnéto est le père de Wanda et de Pietro Maximoff. C'est même lui qui les entraîne du mauvais côté de la Force. Pourtant, les jumeaux se sont affranchis de l'influence néfaste de leur père pour rejoindre les Avengers. Au cinéma, Magnéto a été incarné par Ian McKellen, puis par Michael Fassbender. Deux comédiens talentueux qui ont donné une épaisseur inoubliable au protagoniste. Mais depuis le rachat de la Fox par Disney, le rôle est vacant, et le personnage a techniquement rejoint le MCU, comme tous ses autres copains mutants.

Magnéto ©Marvel Comics

Maintenant que les X-Men, et plus largement les mutants, sont revenus chez Marvel Studios, ce n'est plus qu'une question de temps avant de les voir débarquer dans le MCU. Et certains fans pensent que Magnéto pourrait faire une apparition dans WandaVision. Même si cette théorie ne repose sur rien de concret, si on se focalise sur les histoires papiers, cette idée n'est pas totalement impossible. Mais avant toute chose, il faut que Marvel Studios refonde le personnage de Wanda, en confirmant ses origines mutantes. Parce que pour le moment, elle tient ses pouvoirs de la pierre de l'esprit dans Avengers : l'ère d'Ultron.

Comment Magnéto pourrait venir en aide à Wanda ?

Ce serait extrêmement intéressant de présenter Magnéto à la fin de WandaVision. Ce serait un cheminement logique par rapport aux histoires des comics. Il pourrait totalement intervenir dans le show, sortir Wanda de sa réalité alternative, l'arracher des mains du S.W.O.R.D pour l'emmener avec lui. Même si les deux personnages entretiennent une relation conflictuelle difficile, Wanda peut néanmoins compter sur son père pour la sortir de ces mauvais pas. Magnéto l'a prouvé à plusieurs reprises dans les comics comme c'est le cas dans Avengers Disassembled.

Magnéto (Michael Fassbender) - X-Men : Apocalypse ©20th Century Fox

Ce serait génial que Magnéto fasse une entrée fracassante à la fin de WandaVision. Mais si cette théorie venait à se vérifier (et on y croit moyen), reste à savoir quel acteur pourrait incarner ce nouveau Magnéto. Michael Fassbender ne devrait logiquement pas revenir, sauf éventuellement le temps d'un caméo. Après tout, puisque Wanda est dans une réalité alternative, tout est possible. Il se murmure d'ailleurs qu'Evan Peters, qui a interprété Vif Argent dans les trois derniers films X-Men, devrait apparaître dans WandaVision. Il reprendrait donc le rôle du frère de Wanda, initialement détenu par Aaron Taylor-Johnson dans Avengers : l'ère d'Ultron. Si telle est la vérité, Ian McKellen ou Michael Fassbender pourraient revenir dans la peau du mutant magnétique. Ou peut-être que Marvel Studios va profiter de WandaVision pour caster un nouvel acteur. Affaire à suivre donc !