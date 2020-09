Thirst : HBO développe une nouvelle série sur des vampires

Une série mélangeant univers vampirique et rap ? C'est la commande que vient de faire HBO avec la série "Thirst". Toujours désireuse de s'aventurer dans de nouveaux sentiers, ce n'est pourtant pas la première fois qu'HBO nous offre une série qui glorifie les suceurs de sang.

HBO : la chaine qui va toujours plus loin

Ces derniers mois, HBO a fait plus parler d'elle par l'intermédiaire de son nouveau service SVOD : HBO Max. En effet, ce dernier compte bien concurrencer Netflix et Amazon Prime avec un catalogue composé d'anciennes séries phares de la chaine (Les Soprano, Oz, The Wire) mais également de films événements tels que Snyder Cut :Justice League. Ce serait pourtant oublier que depuis plus de vingt ans, HBO est considérée comme la chaîne la plus prestigieuse de la télévision américaine, en terme de séries. En effet, si elle privilégie la qualité à la quantité avec des shows qui trustent les cérémonies, elle n'hésite pas à innover avec des séries populaires telles que Game of Thrones.

L'idée farfelue de commander une série mélangeant vampires et hip-hop, se révèle donc tout à fait cohérente pour la chaîne. Rappelons d'ailleurs que ce n'est pas la première fois qu'HBO développe une série vampirique. En effet, tout le monde se souvient de la hype provoquée par la chaîne lorsqu'elle avait commandé la sulfureuse série True Blood. Avec son générique troublant, sa violence sanguinolante et ses nombreuses scènes de sexe, le show avait marqué son temps entre 2008 et 2014. On souhaite donc la même réussite à Thirst.

Par les scénaristes d'Empire...

Thirst suit donc un rappeur originaire d'Atlanta. Talentueux mais très arrogant, il souhaite percer dans le milieu et va donc se rapprocher de l'un des groupes les plus populaires du moment. Alors qu'il s'imagine enfin réaliser son rêve, il ignore que les membres de ce groupe sont une famille de vampires dont l’origine remonte à plusieurs siècles.

La série est créée et pilotée par Leah Benavides Rodriguez et Carlito Rodriguez. Les deux étaient d'anciens scénaristes de la série Empire, ce qui n'étonnera personne vu le synopsis de leur nouveau show. Les showrunners ont d'ailleurs publié un communiqué via The Hollywood Reporter :

La musique a toujours eu une place intégrale dans nos vies, et Thirst représente l’opportunité parfaite de mélanger les genres, tout en explorant les frontières de la célébrité, de la culture, et le fait d’être un Américain. Nous sommes ravis de donner vie à ce show, avec l'aide de Macro Television Studios et le reste de notre équipe. Nous sommes également ravis qu'il trouve sa place chez HBO.

Pour l'heure, HBO n’a dévoilé aucune information concernant le casting de Thirst, ou sa date de diffusion. Wait and see...