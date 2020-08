This is Us : le COVID sera au centre de la saison 5

C'est peu de dire que ce que nous vivons avec la pandémie du coronavirus est quelque chose de tout à fait hors du commun. Comme avec tous les grands événements, elle n'a pas tardé à être une source d'inspiration pour des films et des séries. La prochaine saison de "This is Us" en parlera.

This is Us : la série qui fait pleurer tout le monde

Débutée en 2016, la série This is Us est considérée comme immanquable pour ceux qui aiment les histoires émouvantes. Quatre saisons sont sorties pour le moment, nous permettant de suivre la famille Pearson sur plusieurs temporalités. On peut ainsi autant voir la vie de la fratrie composée par Kevin, Kate et Randall, que celle de leurs parents, Jack et Rebecca. Quand ils sont devenus grands, les enfants ont tous construit leur vie, avec des problèmes, des réussites, de l'amour, de la déception et tout ce qui compose une existence normale. The is Us touche parce qu'elle parle de la vie. Il n'est pas dur de se sentir impliqué dans la trajectoire de ces personnages tant il est question de thèmes universels. Les acteurs (Sterling K. Brown, Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Chrissy Metz, Justin Hartley...) y sont aussi pour beaucoup dans notre attachement.

Le coronavirus touchera aussi This is Us

La série qui reviendra en France sur Canal+ Séries en US+24 pour une cinquième saison va inclure dans son déroulé le coronavirus. Le créateur de This is Us, Dan Fogelman, a répondu à certaines questions lors d'un live organisé par Deadline. On a pu apprendre que le COVID aura sa place dans la prochaine salve d'épisode. Le sujet sera abordé "de front" et devrait donc redéfinir pas mal de choses dans l'écriture :

Si la série a plusieurs passages dans le passé, elle se déroule aussi en grande partie dans notre époque actuelle. Avec la pandémie, il y a des choses à faire : la crainte de la contamination, la famille qui s'inquiète pour ses autres membres avec la distance, le confinement forcé... On peut même parier sur le fait qu'un personnage sera contaminé. Parler de ce sujet n'est pas du tout opportuniste, This is Us a toujours voulu être en phase avec notre époque et les USA sont sévèrement touchés. Une telle situation exceptionnelle peut déboucher sur des situations narratives inédites. De plus, les téléspectateurs pourront s'identifier, eux qui ont connu la crise.

D'autres séries en font autant

This is Us n'est pas la seule série à avoir incorporé le COVID dans son scénario. Grey's Anatomy a décidé d'en faire de même dans sa saison 17 (le contraire aurait été décevant de la part d'une série hospitalière) et The Morning Show s'y attaquera dans sa saison 2. Ajoutons à ça que des créations originales, inspirée par la pandémie, verront le jour dans les prochains mois.

Cependant, cette prise en compte du virus ne va pas intégralement changer les plans des scénaristes. Dan Fogelman confirme que la fin prévue avant tout ça était toujours celle qui sera utilisée, et que le chemin emprunté ne changera pas non plus. On s'attend donc à un coronavirus au second plan ou comme élément perturbateur qui n'aura pas d'énormes conséquences sur la grande ligne directrice établie depuis le départ.

Toutes ces nouvelles s'accompagnent aussi d'un flou au sujet du début de la production. Aucune date n'est planifiée pour le lancement des prises de vue et c'est, par ricochet, la diffusion qui est impactée. Un lancement avant la fin de l'année pourrait être compliquée si rien ne bouge prochainement.