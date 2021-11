This is Us saison 6 : une bande-annonce émouvante pour les adieux de la série

La fin de « This is Us » approche. NBC l’a bien compris et a donc dévoilé les premières images de la saison 6 dans une intense vidéo. Une chose est sûre : on risque de beaucoup pleurer !

This is Us : LA série des années 2010 ? Au cours de la seconde moitié des années 2010, la production de séries a grimpé de manière exponentielle aux Etats-Unis, atteignant près de 500 productions annuelles en 2015. Du jamais-vu qui a pesé sur les audiences de bon nombre de shows, en particulier ceux qui se lançaient. En effet, comment visionner autant de séries sur autant de médias ? Dans cette période ô combien compliquée, This is Us a vu le jour le 20 septembre 2016. Aidée par une promo tapageuse de la part de NBC, la série créée par Dan Fogelman a bouleversé les chiffres de manière surprenante. En effet, la diffusion de son premier épisode a entraîné un raz-de-marée de téléspectateurs : 10,07 millions de badauds l'ont ainsi visionné, ce qui fut un record pour la chaîne, à l’époque. Depuis, la série n’a cessé d’impressionner la critique, accumulant chaque année les nominations et les récompenses dans différentes cérémonies. This is Us ©NBC This is Us se déroule dans deux temporalités différentes : la période présente suit la vie adulte de Kevin, Randall et Kate, tandis que la période passée s'intéresse à leurs parents Jack et Rebecca Pearson. Fin du chapitre Sur une émouvante interprétation du mythique Time After Time de Cindy Lauper, les images dévoilées de la saison 6 nous laissent la larme à l’œil. En effet, entre la maladie d’Alzheimer qui gagne Rebecca, les séquences rétro de certains passages iconiques de la série, et les dialogues toujours poignants des protagonistes, cette dernière saison promet énormément d’émotion. Une courte vidéo certes, mais qui sonne comme un très bel adieu au public qui lui aura été fidèle durant 5 ans. Une nouvelle fois, NBC fait donc chavirer les cœurs avec une vidéo promotionnelle qui devrait une nouvelle fois faire exploser les vues. Il faudra encore quelque peu patienter pour la sortie de cette saison 6 puisqu’elle ne verra le jour qu’à partir du 4 janvier 2022 sur la chaîne américaine, et dans la foulée sur Canal+. Préparez les mouchoirs : vous risquez d’en avoir besoin.