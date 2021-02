This is us sur M6 : ce qui nous attend dans la saison 4

La saison 4 de "This is us" débarque enfin sur M6. Trois épisodes seront diffusés par semaine, permettant de suivre de près la vie des Pearson. Cette nouvelle saison s'annonce riche en chamboulements pour la petite famille qui devra traverser certaines épreuves.

This is us : la famille Pearson est de retour

Les Pearson sont de retour sur M6, dans la saison 4 de This is us, alors que Tf1 propose actuellement le remake français de la série mélodramatique américaine, intitulé Je te promets. La version originale connaît un tel succès qu'elle est de retour avec une nouvelle saison, après sept mois d'absence. La série américaine est portée par Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz et Justin Hartley.

La série suit le quotidien de la famille Pearson sur plusieurs décennies, de l'enfance à l'âge adulte. Ainsi, cette nouvelle saison va apporter son lot de drames, d'épreuves et de chamboulements pour toute la famille. Les fidèles de la série retrouveront avec plaisir la fratrie composée de Kevin, Kate et Rendall accompagnés d'une flopée de nouveaux personnages. Au programme, il y aura un déménagement à Philadelphie pour Rendall, on suivra également de près certains bouleversements dans la vie de Rebecca et tout cela dans un épisode d'ouverture conceptuel qui va en surprendre plus d'un.

Un épisode d'ouverture au concept surprenant

La saison 4 de This is us va s'ouvrir avec un épisode conceptuel qui fait écho au début de la série. En effet, le premier épisode prenait son temps avant de révéler que les personnages en question étaient tous de la même famille. Le créateur Dan Fogelman et ses scénaristes renouvellent l'expérience avec l'épisode "Destins Croisés" pour ouvrir de cette nouvelle saison.

Ainsi, les spectateurs vont suivre pendant 42 minutes le quotidien de personnages que l'on a encore jamais vus à l'écran, mais qui ne sont pas là par hasard. Cet épisode "concept", quelque peu déroutant, fera travailler l'imagination des fans de la série. Les nouveaux venus sont campés par Jennifer Morrison (Once Upon a time), Omar Epps (Dr House), Asante Blackk et Blake Stadnik. Ils se révèleront tous liés, d'une manière ou d'une autre, au clan Pearson.

Ce qui vous attend dans cette nouvelle saison

La saison 3 de This is us s'était clôturée avec la naissance de bébé Jack. Ainsi, la vie de famille de Kate (Chrissy Metz) et Toby (Chris Sullivan) sera l'un des points centraux de cette saison 4. Ils devront faire face à une épreuve inattendue liée à leur fils, ce qui va provoquer des tensions au sein de leur couple. En ce qui concerne Kevin, il se pourrait bien qu'il parvienne enfin à oublier Zoé, et cela grâce, à une nouvelle rencontre. Quant à Rendall et Beth, ils vont démarrer un nouveau chapitre de leur vie à Philadelphie. Ce changement ne sera pas de tout repos, car les angoisses de Rendall vont refaire surface. Enfin, Rebecca qui s'avérait malade et affaiblie dans la saison 3, sera également l'un des focus de cette nouvelle saison.

Cette nouvelle salve de This is us accueille plusieurs invités de marque. En effet, le réalisateur M. Night Shyamalan (Sixième sens, Split) fera une apparition dans son propre rôle dans deux épisodes. Le chanteur John Legend sera également de la partie au cœur d'une intrigue avec Kevin. La célèbre actrice Sophia Bush connue dans la série Les Frères Scott apparaîtra dans un rôle qui mérite d'être gardé secret.