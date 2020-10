This is Us : une bande-annonce pour la saison 5

"A New Chapter". C'est par ces premiers mots que le teaser de la saison 5 de "This is Us" se dévoile. Une nouvelle saison qui abordera les nouvelles péripéties de nos protagonistes ainsi que les sujets qui sont actuellement à l'air du temps, tel que la crise sanitaire.

La série phare de NBC

Depuis son lancement en septembre 2016, This is Us n'a cessé de faire parler d'elle. En effet, ses fortes audiences, ses excellents retours critiques et ses prestigieuses récompenses ont fait de la série une incontournable de la télévision américaine. Avec quatre saisons à son compteur ainsi qu'une cinquième qui arrive d'ici quelques jours, le feuilleton créé par Dan Fogelman marque les esprits par ses nombreuses histoires émouvantes.

Pour rappel, la série se déroule sur différentes temporalités. En effet, nous suivons la vie de deux frères et d'une sœur, Kevin, Randall et Kate (connus sous le nom de « Big Three »), ainsi que de leurs parents, Jack et Rebecca Pearson. L'action se déroule dans notre époque actuelle avec le fameux Big Three, mais la série n'hésite pas à faire des nombreux flashbacks dans les années 80 pour montrer la vie de Jack et Rebecca. Ainsi, amour et problèmes du quotidien rythment la vie de tous les protagonistes. Et le téléspectateur de les suivre, de s'identifier à eux, de rire et pleurer avec eux.

Il faut dire qu'en outre, la série se gratifie d'un casting prestigieux avec notamment Sterling K. Brown, Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Chrissy Metz et Justin Hartley.

Prêts pour un nouveau chapitre ?

Malgré un court teaser, les premières images n'en restent pas moins vibrantes d'émotion. Ainsi, comme pour chaque saison, le Big Three va fêter leur anniversaire. Toutefois, pour leurs quarante bougies, cette année va se montrer particulièrement spéciale. Ainsi, on peut voir dans la vidéo que Kevin est sur le point de devenir papa, que Kate et Toby ont l'air heureux, et que Randall peut toujours compter sur l'amour de sa famille. Surtout, les dernières secondes du teaser montrent Kevin et Randall ensemble. Rappelons qu'à la fin de la saison 4 de This is Us, les deux frères s'étaient violemment disputés. Le Season premiere pourrait donc voir une nouvelle confrontation entre les deux hommes.

Et le Covid, dans tout ça ?

Parmi les images qui parsèment le teaser de la saison 5 (voir en une), celle de Kevin portant un masque est bien évidemment celle qui marque le plus. Cela confirme donc que la série parlera du coronavirus, qui actuellement a fait plus d'1 million de morts à travers le monde, dont 216 000 personnes aux Etats-Unis. Comme beaucoup de séries américaines, l'impact de la crise sanitaire a touché beaucoup de monde dans les têtes, dans les corps mais également sur les plateaux de tournage. This is Us n'a pas échappé à la règle puisqu'elle a subi deux mois et demi de retard sur le planning initialement établi !

Sur un sujet aussi important, on ne doutera pas que les scénaristes mettront tout à pied d'œuvre pour l'aborder de la manière la plus pertinente qui soit. Par conséquent, ce Season Premiere de deux heures sera palpitant à suivre.

Rappelons toutefois que cette saison, This is Us ne sera pas la seule à parler du Covid puisque des séries comme Grey's Anatomy, The Resident, Good Doctor, Grown-ish, You, Shameless, The Morning Show ou encore 9-1-1 ont également prévu d'intégrer la pandémie dans leurs intrigues respectives.

This is Us sera diffusé à partir du 27 octobre sur NBC et en US+24 sur Canal+.