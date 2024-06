Une bande-annonce épique et violente pour la série de gladiateurs de Roland Emmerich

Prime Video vient de partager le premier trailer de "Those About to Die". On y découvre une histoire de lutte de pouvoir ainsi que des scènes de violence dans la Rome antique.

La Rome antique à l’honneur dans Those About to Die

Anthony Hopkins sera bientôt de retour dans une série. On le retrouvera ainsi dans Those About to Die. Inspiré du livre éponyme de Daniel P. Mannix, le show se déroule à Rome, en 79 après Jésus-Christ. Alors que la population de la ville se montre de plus en plus agitée, les combats de gladiateurs font partie des rares choses capables de l’apaiser. Dans ce contexte, une énorme arène spécialement conçue pour ces combats, le Colisée, est créée. L’ampleur des affrontements prend alors une autre dimension.

C’est Robert Rodat qui a écrit le scénario du show. Roland Emmerich ainsi que Marco Kreuzpaintner en ont réalisé les épisodes. Outre Anthony Hopkins, le casting international de la série se compose notamment de Dimitri Leonidas, Jojo Macari, Gabriella Pession, Iwan Rheon, Sara Martins ou encore Jóhannes Haukur Jóhannesson. Le show sera visible sur Prime Video, qui vient justement d’en dévoiler la première bande-annonce (vidéo en une).

Des premières images violentes pour la série

La bande-annonce de Those About to Die nous tease une histoire de lutte de pouvoir dans les coulisses de la Rome antique. Le personnage incarné par Anthony Hopkins, l’empereur Vespasian, veut assurer sa succession pour « protéger » Rome, selon ses mots. Mais certains ennemis de l’empereur entendent changer les choses après sa mort.

Les images dévoilées sont aussi particulièrement rythmées. On y voit notamment une course de chars et un combat de gladiateurs, grands classiques des péplums. Il est à noter que, d’après le magazine Far Out, le livre dont s’inspire la série a aussi été l’une des sources d’inspiration pour le cultissime Gladiator, surtout en ce qui concerne la brutalité des combats de gladiateurs.

Those About to Die a été découpée en dix épisodes d’environ une heure. Ils arriveront le 19 juillet prochain sur Prime Video.

