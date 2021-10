Tiger King 2 : une première bande-annonce pour la suite du phénomène Netflix

L'histoire de Joe Exotic a étonné tout le monde dans la première saison de "Tiger King" sur Netflix. On peut même parler de phénomène étant donné l'écho qu'a eu la série. Une seconde salve d'épisodes débarque en novembre et la bande-annonce vient d'arriver.

Tiger King : nous ne sommes pas au bout de nos surprises

Netflix et les documentaires sur les faits divers, c'est un mélange qui marche à fond. On ne compte même plus combien on peut en trouver sur la plateforme. La qualité s'avère d'ailleurs très souvent au rendez-vous. Certains provoquent même un véritable engouement auprès du public, comme ça a été le cas avec Tiger King (ou Au Royaume des fauves, en version française).

Il faut dire que l'histoire du dénommé Joe Exotic est assez dingue pour ne pas laisser indifférent. Cet homme à la personnalité extravagante a détenu un zoo pour fauves et a trempé dans une affaire louche. Il se trouve actuellement toujours derrière les barreaux pour avoir tenté de faire tuer Carole Baskin. Les épisodes diffusés en mars 2020 ont fait sensation et ce succès ne restera pas un tir isolé puisqu'une suite a été commandée par Netflix. Le projet a été officialisé il y a quelques temps, sans date de sortie. Nous savions simplement que la nouvelle salve devait débarquer avant la fin de l'année.

Au Royaume des fauves ©Netflix

Un aperçu et une date pour la saison 2

Netflix vient maintenant de mettre en ligne la première bande-annonce et de communiquer sur la fameuse date de lancement. C'est donc le 17 novembre prochain que nous pourrons nous replonger dans l'univers de Tiger King, avec ce qui devrait être un prolongement faisant écho à la saison 1.

Même si Joe Exotic se trouve en prison, il semblerait que les épisodes continueront de parler de lui, en évoquant son influence et en suivant certaines figures que l'on a pu déjà croiser. Une direction intéressante, que l'on espère assez pertinente pour nous occuper pendant une saison entière. À la vue de cette bande-annonce, on comprend qu'il sera encore question d'exubérance et de folie à l'américaine. Ça promet d'être fou et nul doute qu'on va entendre parler du retour de Tiger King dans les prochaines semaines.