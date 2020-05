Tiger King : des fans pensent que Nicolas Cage n'est pas le meilleur choix

La série documentaire "Tiger King" sur Netflix connaît un succès tel qu'un programme de fiction basé sur l'histoire de Joe Exotic devrait bientôt voir le jour. Toutefois, la question de l'interprète de ce personnage haut en couleur divise.

À toutes les sauces

Tiger King n'en finit plus de fasciner. Il y a quelques semaines on apprenait que la mini-série documentaire allait voir le jour sous forme de comics. Désormais, on parle d'une adaptation scénarisée menée par Dan Lagana. Et les choses se passent vite, puisque Nicolas Cage a été annoncé il y a peu comme futur interprète de Joe Exotic.

Quiconque devra se glisser dans la peau de cet éleveur et propriétaire de zoo ne devra pas avoir froid aux yeux. Cet homme aisément détestable a en effet été reconnu coupable de 17 chefs d'accusation de maltraitance animale. Mais ce n'est pas tout ! On lui a aussi imputé d'avoir commandité la tentative d'assassinat de sa Némésis, Carole Baskin. Joe Exotic, ou Joseph Maldonaldo-Passage de son vrai nom, est aussi un aspirant homme politique raté. Il s'est notamment présenté à l'élection présidentielle de 2016, sans succès.

Duel au sommet

Alors, Nicolas Cage saura-t-il se glisser avec brio dans la peau de cet énergumène ? Selon certains, le neveu de Francis Ford Coppola n'est pas vraiment le meilleur choix. Si beaucoup saluent la ressemblance physique entre l'acteur et Exotic, d'autres estiment qu'un autre comédien servirait mieux la mini-série de huit épisodes à venir. Ainsi, l'affaire a divisé Twitter. D'un côté, les pro Cage. De l'autre, les partisans de David Spade (Lights Out with David Spade). Selon un grand nombre d'internautes, ce dernier était le choix rêvé. Certains se disent même scandalisés de la décision de caster Nicolas Cage et non l'acteur de Copains pour toujours.

Les arguments avancés sont les suivants. David Spade est plus familier de la télévision et son style se rapproche clairement de celui de Joe Exotic. À l'inverse, le talent d'acteur de Nicolas Cage n'est plus à prouver et sa grande taille concorde avec celle de l'ancien éleveur de tigres. Certains nuancent leur propos en arguant que David Spade aurait été parfait si la mini-série prenait une direction purement comique, ce qui ne devrait pas être le cas.

Nicolas Cage, récemment apparu dans Primal, un film qui partage des thématiques communes avec le show à venir, devra donc se montrer particulièrement convaincant dans le rôle de l'irrationnel et excentrique Joe Exotic, si toutefois il veut conquérir le cœur des fans !