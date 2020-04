Tiger King : Donald Trump réagit à la situation de Joe Exotic

Si la partie 4 de "La Casa de Papel" était un phénomène prévisible, on s'attendait moins à ce que le docusérie "Tiger King" devienne un programme dont tout le monde parle. Le principal concerné, Joe Exotic, réclame la grâce présidentielle. Qu'en pense Donald Trump ?

Le 20 mars dernier, alors que le monde avait assimilé que le confinement était inévitable, Netflix a sorti son docusérie Tiger King, connu en VF sous le titre Au Royaume des Fauves. Comme souvent sur la plateforme, il s'agit d'une affaire judiciaire réelle qui est relatée. Netflix mise beaucoup sur ce credo et nous sert régulièrement des films ou des séries qui reviennent sur des cas hors du commun. Celui de Joe Exotic l'est peut-être plus que les autres. Sans tout vous révéler d'un dossier qui est parfois complètement loufoque, on découvre dans la série que le garçon a quelques casseroles à son actif. Patron d'un zoo comme on en voit jamais, il est accusé de maltraitance animale et même d'avoir commandité l'assassinat de Carole Baskin - si vous avez vu le programme, vous savez de quoi on parle. Nous restons vagues volontairement pour ne pas priver la surprise à ceux qui ne se sont pas encore confrontés au phénomène Tiger King.

Donald Trump a-t-il vu Tiger King ?

L'emballement médiatique est tel que le fils de Donal Trump s'est exprimé pour apporter son soutien à Joe Exotic, condamné à 22 ans de prison. Le terrible éleveur de tigres à la coupe mulet ne cesse de clamer son annonce et profite du bruit provoqué par Netflix pour demander la grâce présidentielle. Rien que ça. Les américains étant toujours les plus forts pour nous surprendre (en bien ou en mal), une conférence de presse du président Trump centrée autour du coronavirus a permis à un journaliste du New York Post de poser une question inattendue sur la demande de Joe Exotic. Adepte des sorties médiatiques remarquées, Trump a pourtant expliqué qu'il ne savait pas de quoi il était question. Néanmoins - et c'est là le plus intéressant -, il promet de jeter un oeil au dossier pour voir de quoi il s'agit.

Nul doute qu'il a plus important à gérer dans l'immédiat avec une crise du coronavirus qui touche sévèrement les USA. Mais Joe Exotic, depuis sa cellule, peut espérer que son cas soit réexaminé par le président en personne. Trump n'étant pas à un ou deux choix sulfureux près, il pourrait très bien rejoindre le point de vue de son fils et écrire un nouvel épisode d'une affaire aussi fascinante que surréaliste.