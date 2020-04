Tiger King : les révélations sur Joe Exotic continuent

"Tiger King" - ou Au royaume des fauves -, est LA série documentaire Netflix dont tout le monde parle en ce moment. On y rencontre Joe Exotic, éleveur haut en couleur déterminé à devenir maître du royaume des fauves... Mais à quel prix ?

Tiger King est doté d'un héros assez particulier : Joe Exotic, propriétaire d'un zoo et de plus de 1000 félins, rien que ça ! Ouvertement gay et partisan de la polygamie, cet amateur de country à la coupe mulet improbable a d'ores et déjà marqué les esprits - mais pas toujours pour les bonnes raisons. Sous couvert d'une certaine bonhomie, Joe Exotic serait en réalité un manipulateur de première... Jusqu'à ce qu'il trouve son maître ?

Duel au sommet

L'antagoniste de l'éleveur n'est autre que Carole Baskin, fervente militante pour les droits des animaux, soutenue par PETA. A la tête d'un refuge pour tigres en Floride, elle ne tarde pas à pointer du doigt les mauvais traitements que Joe Exotic ferait subir à ses animaux. Durant cinq ans, le torchon brûle entre les deux. L'éleveur est même accusé d'avoir commandité le meurtre de sa rivale. De son côté, la crédibilité de Baskin est néanmoins mise à l'épreuve quand on apprend que cette femme "bien sous tous rapports" est en réalité la principale suspecte du meurtre de son époux, survenu il y a des années.

Ravie du succès de Tiger King, Netflix a décidé d'en proposer un épisode spécial, intitulé The Tiger King and I. A la présentation de cette émission, un visage bien connu des fans de Community : celui de Joel McHale. Il s'est chargé d'interviewer diverses personnes de l'entourage de Joe Exotic. Son manager, ses employés et collaborateurs, son ex-mari... Et manifestement, ils ne gardaient pas toujours un très bon souvenir du personnage. Le producteur Rick Kirkham s'est même fendu d'une horrible histoire. Un beau jour, Exotic aurait tué un cheval d'une balle dans la tête, à bout portant. Son geste aurait été motivé par son refus de s'occuper des animaux d'autrui... Pour les plus sensibles, on vous conseille d'arrêter votre lecture car ce qui suit est particulièrement ignoble, mais en dit long sur Exotic.

Portrait d'un criminel ?

Selon Kirkham, la mini-série Netflix a occulté certains des pires méfaits d'Exotic en matière de maltraitance animale. Dans des interviews accordées à E! News et The Daily Beast, il explicite :

Je l'ai vu viser et abattre deux tigres sans aucune raison, juste parce qu'ils l'avaient énervé.

Dans un autre moment de cruauté, l'éleveur aurait jeté un poulet dans la cage d'un tigre dans le but de le voir se faire déchiqueter. Encore une fois, Exotic était de mauvaise humeur ce jour-là...

Il était juste comme ça. Il aimait voir la souffrance, chez les hommes comme les animaux. Ça lui plaisait. Ça l'excitait.

Après avoir abattu le fameux cheval évoqué plus haut, Joe Exotic l'aurait découpé à la tronçonneuse avant de le donner à manger aux tigres. Kirkham explique d'ailleurs comment il sait tout cela. Ainsi, dans le cadre de son activité de producteur, il avait un projet de télé-réalité avec Exotic. Si l'émission a été abandonnée, Rick Kirkham avait déjà passé un an à passer au crible la vie et l'activité du personnage... Jusqu'à découvrir ses plus ignobles secrets ?

Vous pouvez découvrir le huitième et glaçant épisode The Tiger King and I sur Netflix !