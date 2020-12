Tiny Pretty Things : c'est quoi cette série Netflix sur la danse ?

Le 14 décembre sur Netflix, découvrez la série "Tiny Pretty Things". Ce nouveau show prend place dans l'univers de la danse classique et suit des jeunes filles déterminées à se faire une place dans cet intransigeant milieu.

Tiny Pretty Things, récit d'une compétition acharnée

Ancrée dans le cruel monde de la danse, Tiny Pretty Things se déroule à Chicago et plus précisément dans une école très réputée, la "Archer School of Ballet". Ceux et celles qui l'intègrent ont déjà un excellent niveau et visent tous une seule et même chose : intégrer la troupe "City Works Ballet".

Qui parviendra au sommet ? Qui verra son rêve s'écrouler ? Dans Tiny Pretty Things, tout peut arriver. On s'intéressera particulièrement au destin de trois jeunes élèves de la Archer School : Neveah, June et Bette. La tension devrait donc être particulièrement intense tout au long des dix épisodes de la série. Mensonges et trahisons risquent fort de survenir plus vite que prévu, mais jusqu'où iront les protagonistes pour atteindre le sommet ?

©SOPHIE GIRAUD/NETFLIX

L'adaptation d'un best-seller

Tiny Pretty Things est adaptée du roman du même nom de Sona Charaipotra et Dhonielle Clayton. Si l'intrigue de l'ouvrage se déroule à Manhattan et non Chicago, la série Netflix semble très fidèle au livre. Pour les lecteurs curieux, notez qu'une suite a été publiée sous le nom de Shiny Broken Pieces. Michael MacLennan (Queer as Folk, The Bletchey Circle) officie comme scénariste de la série, en collaboration avec les deux auteures du roman.

Si vous vous attendez à une atmosphère feel-good, passez votre chemin. Tiny Pretty Things est avant tout un thriller. En effet, Neveah, jeune et talentueuse danseuse dans un premier temps refusée à la Archer School, est finalement rappelée par la prestigieuse école. Malheureusement, elle déchante vite en découvrant que ce changement soudain coïncide avec le terrible accident qui a laissé la meilleure ballerine de l'académie dans le coma. Un accident ou plutôt une tentative de meurtre, comme on le murmure dans les couloirs de l'institut. Le coupable est-il l'un des danseurs ? Pire, a-t-il l'intention de recommencer ?

©SOPHIEGIRAUD/NETFLIX

Des prodiges de la danse à l'écran

Kylie Jefferson incarne Neveah, la nouvelle venue et première élève noire de l'établissement. La jeune comédienne est aussi une danseuse émérite. Elle commence la danse à quatre ans et deux ans plus tard devient la plus jeune élève admise dans une prestigieuse école de danse californienne fondée par Debbie Allen, son mentor. Si le nom de cette artiste touche-à-tout ne vous dit rien, sachez qu'elle prête ses traits au Dr. Catherine Fox, mère de Jackson Avery dans Grey's Anatomy.

©SOPHIE GIRAUD/NETFLIX

Casimere Jollette sera Bette, excellente et irritante danseuse prête à tout pour revenir au sommet et ainsi contenter sa tyrannique génitrice. Elle aussi plusieurs fois récompensée pour ses performances en danse, la jeune femme a notamment tourné dans Chicago P.D. et Dirty John. On la retrouve aussi dans This is Us, où elle joue une ballerine. La troisième protagoniste de Tiny Pretty Things, June, rêve de sortir de son rôle de doublure. Daniela Norman (Cats), ballerine de talent qui incarna Aurore dans La Belle au bois dormant, se glissera dans la peau de l'adolescente. Parmi les acteurs adultes de Tiny Pretty Things, on note la présence de Lauren Holly (inoubliable Jen Shepard dans NCIS), blonde pour l'occasion.

Alors, suivrez-vous la lutte acharnée de Neveah, June et Bette pour parvenir au sommet ?