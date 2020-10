Titans : la production révèle le tout premier aperçu de Red Hood

La production de la série « Titans » vient de révéler le premier aperçu d'un personnage inédit. En effet, la troisième saison du show DC marquera l'arrivée d'un nouveau personnage très célèbre de l'univers des comics : Red Hood.

Titans : bientôt la saison 3

Titans, adaptée des comics DC éponymes, est une série live créée en 2018 par Greg Berlanti, Akiva Goldsman et Geoff Johns. Initialement disponibles sur DC Universe, les deux premières saisons sont également accessibles sur Netflix.

Le show raconte comment Dick Grayson (Brenton Thwaites), l'ancien Robin de Batman, décide de faire cavalier seul et de se créer une équipe hétéroclite inédite : les Titans. Il s'entoure alors de Starfire (Anna Diop), une extraterrestre extrêmement puissante, de Beast Boy (Ryan Potter), un adolescent capable de se transformer en n'importe quel animal et de Raven (Teagan Croft), une sorcière d'une force mystique illimitée. Tout ce petit monde est régulièrement aidé par quelques héros célèbres de l'univers des comics DC comme Wonder Girl, Hawk, Dove ou encore le nouveau Robin.

Red Hood : un petit nouveau de marque

Après deux premières saisons relativement mitigées, DC et Warner continuent de développer la série avec une troisième saison qui sera disponible en exclusivité sur HBO Max. Le tournage de cette saison 3 a même débuté il y a quelques jours, malgré l'état sanitaire actuel. Et cette troisième saison va présenter un nouveau héros très connu et très apprécié des lecteurs de comics. Titans va en effet mettre en scène la transformation de Jason Todd, le deuxième Robin de Batman, en Red Hood. DC Entertainment a publié la première photographie officielle de ce mystérieux justicier :

Red Hood est un personnage un peu particulier. Initialement, il est créé en 1951 par Bill Finger, Lew Sayre Schwartz et Win Mortimer. L'histoire originale est assez étonnante. Red Hood est un costume fabriqué par un groupe de criminels professionnels. Celui-ci est utilisé pour commettre toutes sortes de méfaits, et est considéré comme l'un des premiers super-vilains de Gotham.

La grande caractéristique de ce costume réside dans le fait que le Joker a été le premier à le porter. Le nemesis ultime de Batman a en effet fait ses débuts sous le casque du Red Hood. Juste avant de débuter sa transformation en Joker. Un récit culte, à redécouvrir dans l'excellent The Killing Joke.

Le Joker a rapidement abandonné cet accoutrement pour devenir le clown démoniaque que l'on connaît tous. Red Hood refait donc surface des années plus tard. L'identité de son porteur est pendant un temps inconnu. Mais ce mystérieux justicier, anti-héros violent aux méthodes parfois contestables, décide de faire le ménage dans Gotham, et ce, de manière radicale.

Ainsi, il s'en prend au Joker qu'il massacre à coups de pied-de-biche. Une cabale violente débute alors contre les criminels de la ville. Red Hood déclare notamment la guerre à Black Mask. Mais ses techniques violentes, qui entraînent régulièrement la mort des malfrats, attirent l'attention du Batman. Ce dernier ne tarde pas à découvrir que l'identité de Red Hood n'est autre que celle de Jason Todd, le second Robin, tué bien des années plus tôt par le Joker.