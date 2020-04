Titans : la saison 3 va introduire un personnage très célèbre

Le directeur de la photographie de la série « Titans » vient de confirmer que la saison 3 verra l'apparition d'un personnage iconique de l'écurie DC. Une héroïne emblématique qui se manifestera sous une forme particulière.

Créée en 2018 par Greg Berlanti, Akiva Goldsman et Geoff Johns, Titans est une des nombreuses séries adaptées de l'univers DC Comics. Disponibles sur la plateforme DC Universe et sur Netflix, les deux premières saisons du show mettent en vedette Dick Grayson, alias Robin, alias Nightwing, et ses célèbres Teen Titans. Une adaptation qui propose une première saison plutôt convaincante. Cependant, la deuxième saison, beaucoup moins réussie, a largement déçu les fans. La série sera en tout cas de retour pour une troisième saison avec une invitée de marque.

Barbara Gordon est confirmée

Créée en 1967 par Gardner Fox et Carmine Infantino, Barabra Gordon est la fille du commissaire Gordon, un allié fidèle de Batman. Très vite elle devient Batgirl, et apporte son aide au Chevalier Noir. De 1967 à 1988 elle endosse ce costume culte. Mais à partir de 1989, elle change d'identité et devient Oracle. En effet, elle est obligée de prendre sa retraite de super-héroïne car elle se retrouve clouée sur un fauteuil-roulant.

Le Joker l'a rendu paraplégique dans l'incroyable comic The Killing Joke d'Alan Moore. Mais elle continue de faire le bien, à travers son ordinateur, en tant qu'Oracle. Elle opère dans un endroit tenu secret et apporte un appui stratégique à de nombreux héros, comme les Birds of Prey par exemple. Depuis le début des années 2010, Barbara Gordon est redevenue Batgirl.

Barbara Gordon sera donc dans la saison 3 de Titans. Elle a été confirmée par Boris Mojsovski, le directeur de la photographie du show. Au cours d'une séance de questions/réponses en ligne, il a révélé que ce personnage populaire de DC Comics fera effectivement ses débuts dans la future saison 3. Elle aura un rôle récurrent mais très secondaire.

Ainsi, ce ne sera pas son identité de Batgirl qui sera présentée dans la saison 3 de Titans. Les créateurs préfèrent opter pour son autre pseudonyme : Oracle. Il se murmure qu'elle pourrait également prendre la succession de son défunt père à la tête de la police de Gotham. Mais Mojsovski n'a pas confirmé cette rumeur. Cependant, il affirme bien qu'Oracle apparaîtra dans Titans saison 3. Le casting serait déjà en cours. Boris Mojsovski rapporte également que Ian Glenn reviendra dans la peau de Bruce Wayne.

Comme tous les autres projets en cours, la production de la saison 3 de Titans s'est interrompue à cause de l'épidémie de Covid_19. On ne sait pas encore quand reprendra le tournage ni même quand le show sera dévoilé. Affaire à suivre donc.