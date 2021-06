Titans : le Joker, Red Hood et Batman dans le teaser de la saison 3

La saison 3 de "Titans" sera diffusée sur HBO Max aux Etats-Unis à partir du 12 août. Une première bande-annonce a été dévoilée par la plateforme américaine et promet un show encore très sombre et violent.

Titans, chef de file des séries DC

Diffusée depuis 2018 sur la plateforme DC Universe, puis sur HBO Max, Titans a fait rentrer les séries DC dans une nouvelle ère. Plus mature que le shows du Arrowverse, dans les thématiques et sa conception, Titans est parvenue à convaincre en convoquant des figures célèbres de DC. Ainsi, on retrouve Dick Grayson, qui a décidé de ne plus porter le costume de Robin. Redevenant un "simple flic", il fait la connaissance de Rachel, une adolescence en danger et disposant d'étranges pouvoirs. Le duo est rapidement rejoint par Gar, capable de se transformer en tigre, et Kory, alias Starfire, une princesse extraterrestre.

La première saison de Titans a introduit les principaux protagonistes et ouvert la voie à Doom Patrol et d'autres séries. Par la suite, on a vu arriver un grand nombre de personnages tirés des comics prendre une place importante, tels que Wonder Girl, Superboy ou encore le fameux Deathstroke, méchant de la saison 2.

La saison 3 arrive

La série DC continue donc son petit bonhomme de chemin avec une saison 3 qui arrivera prochainement aux Etats-Unis. Prévue pour le 12 août sur HBO Max, celle-ci se dévoile avec un premier teaser (en une d'article) qui nous amène à Gotham, où se trouvent les pires vilains. Et une chose est sûre, c'est que la violence sera encore bien présente.

Jason Todd revient en Red Hood et tout porte à croire qu'il croisera la route du Joker - le rire entendu et le policier attaché avec un grand sourire sont de forts indices. De son côté, Dick a définitivement revêtu son costume de Nightwing. On peut également voir Gar, Kory et Superboy avec son chien Krypto, sans oublier Hawk et Dove. Mais pas de Rachel pour le moment. Par contre, Bruce Wayne sera à nouveau présent sous les traits de Iain Glen (Game of Thrones). Enfin, bien qu'absents de cette vidéo, Blackfire devrait être une des principales menaces de cette nouvelle saison. Seront également introduits Barbara Gordon et Scarecrow, dont de premières images ont été partagées par EW.

Jonathan Crane/Scarecrow (Vincent Kartheiser) - Titans ©HBO Max

Titans ©HBO Max

Titans saison 3 arrivera donc le 12 août sur HBO Max. Aucune date n'est annoncée pour la France. Netflix a diffusé les deux premières saisons.