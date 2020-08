Titans : qui sont les nouveaux personnages de la saison 3 ?

Alors qu'aucune image de "Titans" saison 3 n'a pour l'instant été montrée, la série super-héroïque fait parler d'elle avec l'annonce de nouveaux personnages qui feront leur apparition dans les prochains épisodes : Barbara Gordon, Red Hood et l’Épouvantail.

Titans, la série sombre du DC Universe

Lancée en 2018 sur la plateforme DC Universe, Titans suit Dick Grayson, l'ancien protégé de Batman qui a décidé de ne plus porter son costume de Robin pour s'installer à Detroit et travailler comme un simple policier. Sauf que rapidement Grayson reprend ses habitudes de justicier et ne peut s'empêcher de venir en aide à Rachel, une adolescente kidnappée par les membres d'une secte et qui semble être possédée par un démon. Après l'avoir sauvée, et avoir fait la rencontre de Kory et Gar, il monte une nouvelle équipe de super-héros, les Titans. Cependant la saison 2 de la série révèle le passé de Dick et le drame qui a touché sa précédente équipe, composée à l'époque de Dove, Hawk et Wonder Girl.

Première série du DC Universe, Titans a rapidement trouvé son public. Et en dépit d'une saison 2 en deçà, une troisième a bien été commandée. Cependant, avec l'arrivée aux Etats-Unis de la plateforme de Warner Media, HBO Max, la série (comme les autres productions du DC Universe) va basculer sur le nouveau service de streaming. Ce qui devrait lui offrir une meilleure visibilité.

Les personnages DC continuent de s'ajouter dans Titans

Si la première saison de Titans s'était concentrée sur un groupe relativement réduit, la seconde avait déjà cumulé un grand nombre de personnages issus de l'univers DC. On avait notamment pu voir débarquer Deathstroke et ses enfants Jericho et Rose, mais également Donna Troy, Superboy et son chien Krypto, ou encore le célèbre Bruce Wayne, interprété pour l'occasion par Iain Glen. La saison 3 devrait continuer d'empiler les noms connus des fans des comics puisque de nouveaux personnages ont été annoncés à l'occasion de la DC FanDome. Il y aura déjà un changement de personnage puisque Jason Todd, qui était le nouveau Robin jusqu'à présent, va devenir Red Hood. Plus connue, Barbara Gordon fera son apparition dans cette saison 3. Sauf que, d'après IGN, elle ne devrait pas incarner Batgirl dans cette saison mais plutôt être la remplaçante de son père au poste de Commissaire de la GCPD.

Enfin, l'un des méchants de cette saison 3 sera l’Épouvantail. Le Dr Jonathan Crane devrait déjà être un détenu de l'asile d'Arkham au début de la saison 3, et tout semble indiquer qu'il finira par s'échapper pour semer à nouveau la terreur à Gotham.

On ne sait pas encore qui seront les interprètes de ces personnages, ni même quand la saison 3 sera diffusée aux Etats-Unis. Les deux saisons précédentes avaient été diffusées en fin d'année (octobre 2018 pour la saison 1, septembre 2019 pour la saison 2), mais l'absence d'images à l'heure actuelle laisse à penser que cette saison 3 pourrait arriver plus tard que ce qu'on espérait. On espère en tout cas avoir un premier trailer dans les prochaines semaines.