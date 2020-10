Titans saison 3 : premier jour de tournage et déjà le premier aperçu

Le tournage de la saison 3 de « Titans » vient de débuter et, déjà, une toute première image est dévoilée. Cette nouvelle saison de la série DC sera prochainement disponible sur la plateforme HBO Max.

C'est quoi Titans ?

Titans, adaptée des comics DC éponymes, est une série live créée en 2018 par Greg Berlanti, Akiva Goldsman et Geoff Johns. Initialement disponibles sur DC Universe, les deux premières saisons sont également accessibles sur Netflix. Le show raconte comment Dick Grayson (Brenton Thwaites), l'ancien Robin de Batman, décide de faire cavalier seul et de se créer une équipe hétéroclite inédite : les Titans. Il s'entoure alors de Starfire (Anna Diop), une extraterrestre extrêmement puissante, de Beast Boy (Ryan Potter), un adolescent capable de se transformer en n'importe quel animal et de Raven (Teagan Croft), une sorcière d'une force mystique illimitée. Tout ce petit monde est régulièrement aidé par quelques héros célèbres de l'univers des comics DC comme Wonder Girl, Hawk, Dove ou encore le nouveau Robin.

Une première image de la saison 3

Les deux premières saisons ont reçu des critiques majoritairement négatives, mais DC et Warner continuent de développer le show. Notamment parce que le public est au rendez-vous. La production vient même de débuter le tournage de la saison 3. Et dès le premier jour de travail, des photos des coulisses ont vu le jour sur Instagram. C'est le directeur de la photographie, Boris Mojsovski, qui a partagé les premiers clichés de cette saison 3 sur son compte personnel. De quoi révéler que la production a bel et bien débuté.

Boris Mojsovski accompagne sa publication d'une légende assez scénique : « Titans saison 3 Jour 1. Ouais. Pour de vrai. ». L'artiste fait sans doute référence à l'état sanitaire actuel. Tandis que la plupart des gros tournages sont en pause, et que la situation relative au Covid-19 ne cesse de se dégrader, il semble étonné que le tournage de la série DC débute dans de telles conditions. Surtout que la production peut éventuellement s'arrêter à tout moment. Ou peut-être s'agit-il d'une référence à la qualité de plus en plus médiocre du show... Qui sait ? En attendant, on vous laisse avec les deux images de Boris Mojsovski, qui laissent présager un ton assez sombre...