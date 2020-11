Titans saison 3 : Starfire dévoile son nouveau costume pour la série DC

Les informations sont encore très minces sur "Titans" saison 3. On sait que la série DC devrait revenir en 2021 sur HBO Max (pour les Etats-Unis) et que Starfire aura un nouveau costume. Sa nouvelle tenue a été dévoilée.

Titans, le lancement des nouvelles séries DC

Titans a été la première série lancée sur la plateforme DC Universe. Créée par Greg Berlanti (derrière les productions du Arrowverse), elle suit Dick Grayson, ancien protégé de Batman, qui a décidé de ranger son costume de Robin. Après avoir quitté Gotham, il rejoint la police de Detroit. Une affaire va le mener à Rachel, une jeune fille possédée par un esprit et poursuivie par une étrange secte. Après l'avoir sauvée, il lui faut enquêter sur ce groupe d'individus. Dans leur aventure, Dick et Rachel seront rejoints par Koriand'r, une princesse extraterrestre qui se fait appeler Starfire, et Gar, alias Beast Boy, un garçon capable de se transformer en animal.

Titans a été un succès pour le DC Universe, mais pas suffisant pour permettre à la plateforme de vraiment exploser. La série a tout de même eu droit à une saison 2, mais verra sa saison 3 basculer sur HBO Max (tout comme les autres productions originales du DC Universe). En France, la série est disponible sur Netflix.

Quelle suite pour Titans après la saison 2 ?

La fin de la saison 2 a permis au groupe des Titans de s'agrandir après avoir connu une véritable crise. En effet, la saison 2 se concentre sur l'ancienne équipe de Titans, composée à l'époque de Grayson, Aqualad, Hawk, Dove, ou encore Wonder Girl. Seulement la mort d'Aqualad, tué par Deathstroke, a provoqué une brisure au sein du groupe. Le retour de Deathstroke, des années plus tard, force les anciens membres à se retrouver et affronter leurs vieux démons.

On ne sait pas encore ce que nous réservera la saison 3 de Titans. Mais un personnage devrait avoir droit à une meilleure mise en lumière. Il s'agit de Starfire (Anna Diop), qui devrait se confronter davantage à sa sœur Blackfire. Et son combat se fera avec un nouveau costume. HBO Max (via TV Line) a en effet partagé deux photos permettant d'apprécier sa nouvelle tenue à dominante violette avec des éléments dorés.

© HBO Max

© HBO Max

Il faudra attendre 2021 pour découvrir Starfire en action dans son costume. En attendant, vous pouvez toujours rattraper les deux saisons de Titans sur Netflix.