Deux ans après la saison 1, une des meilleures séries du moment revient enfin sur Canal+

Deux après une excellente saison 1, la série "Tokyo Vice" revient enfin sur Canal+ avec une saison 2 qui s'annonce encore plus passionnante. La chaîne cryptée a dévoilé la date de diffusion.

"La meilleure série que vous ne regardez pas"

Le 8 février 2024, Variety titrait sa critique de la saison 2 de Tokyo Vice : "The Best Show You’re Not Watching" ("La meilleure série que vous ne regardez pas"). En effet, si en avril 2022 les fans de Michael Mann n'avaient surement pas manqué l'occasion de découvrir la nouvelle production télévisuelle du cinéaste (qui a réalisé le premier épisode de la saison 1), on ne peut pas dire que Tokyo Vice soit devenue un succès populaire. Certains diront même qu'il s'agit d'un programme de niche en comparaison à l'engouement provoqué par House of the Dragon ou The Last of Us, deux autres productions HBO Max.

Pourtant, la qualité de la saison 1 de Tokyo Vice (diffusée par Canal+) était indéniable. Avec elle, on découvrait le monde criminel et de la nuit du Tokyo des années 1990 en suivant Jake Adelstein, un jeune reporter américain qui souhaite travailler pour un journal réputé et exigeant de Tokyo. Il va alors découvrir le monde des yakuzas et collaborer avec la police. Basée sur Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan (2009), l'autobiographie du journaliste d'investigation Jake Adelstein, le show nous avait marqué par sa représentation précise et réaliste du milieu (voir notre critique).

La saison 2 de Tokyo Vice arrive sur Canal+

Deux ans se sont écoulés depuis la saison 1, et on va enfin pouvoir découvrir la suite de Tokyo Vice, grâce à Canal+ qui continue de proposer la série en exclusivité. La chaîne cryptée a annoncé via un communiqué de presse une diffusion à partir du 4 avril, avec deux épisodes par soirée, et un accès via MyCanal. Une longue attente qui, a priori, valait la peine à en croire les retours américains. Avec 92% d'avis favorables de la part de la presse et 95% du public sur Rotten Tomatoes, cette saison 2 fait encore mieux que la première. Parmi les critiques positives, on peut lire de la part de The Daily Beast : "La série reste l’un des portraits urbains les plus finement rendus à la télévision, un drame policier qui résiste au sensationnalisme au profit d’une approche plus patiente et plus axée sur les personnages".

Contrairement à la saison 1, composée de huit épisodes, cette saison 2 de Tokyo Vice en comporte 10, dont deux ont été réalisés par Alan Poul (Six Feet Under). Ce dernier avait déjà dirigé le final de la saison précédente. Les acteurs principaux Ansel Elgort, Ken Watanabe, Rachel Keller et Show Kasamatsu sont aussi de retour. Enfin, Canal+ a partagé un synopsis de cette saison 2 qui promet :

Tokyo. Le jeune reporter américain Jake Adelstein continue de couvrir les affaires criminelles locales pour son journal. Samantha, l’ancienne hôtesse, a ouvert son propre club. L’avenir semble sourire aux ambitieux mais ont-ils les épaules assez larges pour assumer leurs nouvelles responsabilités ? Jake réalise que sa vie, et celles de ceux qui l’entourent, sont en grand danger. D’autant que le fragile équilibre entre la police, la presse et les yakusas menace de basculer : des criminels d’une nouvelle trempe font leur apparition, et une nouvelle commissaire adjointe décide de passer à la méthode forte, loin de la philosophie d’Hiroto Katagiri. Après une fin de saison explosive, la spirale de la violence et du danger n’est pas près de s’arrêter.

Si vous n'aviez pas regardé Tokyo Vice lors de la diffusion de la saison 1, vous avez jusqu'au 4 avril pour la rattraper.

