Tokyo Vice : une image et une date pour la série co-réalisée par Michael Mann

"Tokyo Vice" est une des séries les plus attendues puisque Michael Mann en réalise le premier épisode. Le show se dévoile à peine avec une première image, et une date de diffusion est enfin annoncée.

Michael Mann bientôt de retour

Cela fait sept ans qu'on n'a plus vu un film de Michael Mann sur grand écran. Sept ans depuis la sortie d'Hacker, son onzième long-métrage. Soit la plus longue période de disette pour les fans du réalisateur de Heat et Miami Vice. Et à défaut d'un nouveau film, il faudra d'abord se "contenter" d'une série avec Tokyo Vice. Le cinéaste est en effet de retour sur le petit écran, plus de dix ans après Luck (2011). Pour les besoins de ce show prévu sur HBO Max, Michael Mann a réalisé uniquement le premier épisode (et assuré un rôle de producteur exécutif). Suffisant pour, on l'espère, donner le ton de la série et créer ainsi un réel engouement.

Tokyo Vice est une adaptation de l'histoire de Jake Adelstein, un journaliste américain qui est parvenu à infiltrer les réseaux yakuzas du Japon. Au casting, on retrouvera notamment Ansel Elgort et Ken Watanabe. Ce sont justement les deux comédiens qu'on peut distinguer sur la première image enfin dévoilée.

Tokyo Vice ©HBO Max

Quand sera diffusée Tokyo Vice ?

C'est évidemment encore bien maigre pour se faire une idée de ce qui nous attend. Mais on sent déjà une ambiance tendue avec les deux interprètes dans un car au milieu de policiers. Cela offre tout de même un petit teasing en attendant une première bande-annonce. Et surtout, en plus de cette image, une date de diffusion a enfin été annoncée. On apprend donc que Tokyo Vice sera à découvrir le 7 avril sur HBO Max.

Problème pour la France, la plateforme n'est pas encore disponible. On ne sait pas qui récupérera les droits de diffusion. Généralement, cela se joue entre Warner TV, Canal+ et OCS, voire même Salto pour des programmes exceptionnels comme Harry Potter : Retour à Poudlard. On espère en tout cas qu'une chaîne se placera rapidement dessus contrairement à Peacemaker, diffusée actuellement sur HBO Max mais absente des chaînes françaises.