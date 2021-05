Tom et Jerry : découvrez la mort choquante des personnages de la première série

Tom et Jerry sont des personnages emblématiques du petit écran connus de tous. Mais ce qui est un peu moins célèbre, c'est la manière dont se termine la série originale. En effet, les deux compères meurent d'une manière terriblement sombre.

Tom et Jerry : des personnages extrêmement vieux

Tom et Jerry, la série culte de William Hanna et Joseph Barbera, a été diffusée pour la première fois en 1940. Et oui, cette année, les deux petits personnages animés fêtent leurs 81 ans. Rien que ça. Si on parle d'eux, c'est parce que le film de Tim Story débarque le 19 mai au cinéma. Mais au cours du temps, Tom et Jerry ont connu de nombreuses saisons, reboots et nouvelles séries animées. La première série est diffusée du 10 février 1940 au 8 septembre 1967 sur CBS. Puis ils sont par la suite de retour en 1975 jusqu'en 1982. Après une nouvelle pause, il faut attendre 1990 pour les voir revenir. Puis dans les années 2000, quatre nouvelles séries voient le jour. En tout, Tom et Jerry comptabilise 80 saisons.

Tom et Jerry ©CBS

Au tout début, Hanna et son complice Barbera produisent 114 courts-métrages de Tom et Jerry aux studios Metro-Goldwyn-Mayer entre 1940 et 1957. Entretemps, ils sont récompensés sept fois par l'Oscar du meilleur court métrage d'animation. Le duo a même été dérivé en films d'animation. Le premier long-métrage dérivé de la série s'intitule Tom et Jerry. Un film paru en 1992 avant la diffusion d'une douzaine de téléfilms entre 2002 et 2017. Leur dernière trouvaille : se rendre dans le monde réel à travers Tom et Jerry le film. Ils ont tout connu, tout affronté, et leur animosité dure depuis la nuit des temps. Des meilleurs ennemis pour la vie !

La mort du duo

Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est la manière dont se termine la toute première série Tom et Jerry. Vous êtes bien assis ? Parce que oui, Tom et Jerry trouvent la mort dans l'ultime chapitre de la série. Diffusé pour la première fois en 1956, cet épisode terriblement sombre raconte comment le duo décide de se suicider après un lourd chagrin amoureux. Un opus qui a rencontré un accueil glacial, à tel point qu'il n'a été diffusé qu'en de très rares occasions.

Tom et Jerry ©CBS

L'épisode met en scène Tom, totalement déprimé. Le chat, à cause d'un chagrin de cœur, ne parvient pas à remonter la pente. Il est dans un état tellement préoccupant que même ses poursuites incessantes avec Jerry ne l'intéressent plus. Tout débute quand le chat décide de courtiser une belle demoiselle. Tout se déroule plutôt bien avant que Butch, son rival, ne vienne interrompre cette belle romance. La demoiselle en question va alors se montrer opportuniste, et face à la richesse de Butch, décide de laisser tomber le pauvre Tom. Ce dernier va, dans un premier temps, tenter de la reconquérir, sans succès. Face à ses échecs répétés, le félin noie sa tristesse dans la boisson, et reste sourd aux supplications de Jerry qui tente de le raisonner. Après une première tentative de suicide arrêtée in-extremis par la petite souris, le triste chat fini par élaborer un nouveau suicide.

Et on en vient enfin à la fin dramatique de cet épisode méconnu. Tom décide de se laisser gésir sur les rails d'une voie ferrée, attendant qu'un train lui passe dessus. Face à son impuissance pour aider son ami, Jerry prend la décision de le rejoindre, et attend lui aussi la locomotive fatidique. L'épisode se conclue ainsi sur la vision des deux animaux, anéantis, qui languissent le train pour se donner la mort. Rien de très joyeux donc, surtout pour un divertissement pour la jeunesse. Depuis, cet épisode est très rare, et Tom et Jerry sont évidemment revenus dans de nouvelles aventures.