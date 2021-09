Tomb Raider : Hayley Atwell nouvelle Lara Croft pour la série animée Netflix

Interprétant depuis 2011 le rôle récurrent de Peggy Carter dans les films du MCU, Hayley Atwell fera un détour du côté de Netflix dans une adaptation animée de la célèbre série de jeux vidéo "Tomb Raider". En effet, elle prêtera sa voix à la star iconique du monde vidéoludique : Lara Croft.

Tomb Raider sur Netflix : en attendant le film ?

Ces dernières années, la saga vidéoludique a non seulement connu un petit lifting visuel au milieu des années 2010, mais elle a également connu une adaptation cinématographique en 2018. Porté par Alicia Vikander, Tomb Raider a connu un succès suffisant. Alors qu’une suite sur grand écran se fait encore attendre (pandémie oblige), Netflix en a profité pour adapter le jeu vidéo en série animée.

Cette nouvelle production Tomb Raider fera suite aux événements vus dans la nouvelle trilogie vidéoludique éditée par Square Enix depuis 2013. On retrouvera donc une Lara Croft plus mature et plus expérimentée. Les puristes des premiers jeux Tomb Raider devraient donc apprécier.

Peggy Carter à la voix

Pour doubler la voix de l’héroïne dans la version originale, c’est l’actrice britannique Hayley Atwell qui a été choisie. Cette dernière n’est plus une inconnue du grand public puisque, depuis 2011 et Captain America : First Avenger, elle intervient de manière récurrente dans plusieurs longs-métrages du MCU en tant que Peggy Carter, intérêt amoureux de Steve Rogers. Elle a même eu droit à sa propre série intitulée Marvel's Agent Carter. L'actrice n'est d'ailleurs pas une novice du doublage, comme on a pu le voir dans le film Pierre Lapin 2, la série Le Trio venu d'ailleurs: Les Contes d'Arcadia (également sur Netflix) et What/If, show animé du MCU dans lequel elle reprend son rôle de Peggy Carter.

Peggy Carter (Hayley Atwell) - What if...? ©Marvel Studios

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été communiquée pour ce Tomb Raider version Netflix. Elle sera écrite par Tasha Huo (The Witcher : Blood Origin) et mise en animation par Powerhouse Animation (Les Maîtres de l'univers : Révélation).

Pour Hayley Atwell, en plus d’être présente sur les plateformes Disney+ et Netflix, on la retrouvera également dans les salles obscures puisqu’elle fera partie de la distribution de Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8.