Lara Croft enchaîne les combats dans la bande-annonce de la série Tomb Raider de Netflix

Netflix a dévoilé de nouvelles images de "Tomb Raider : La légende de Lara Croft", sa prochaine série d'animation. Un teaser qui met l'accent sur l'action.

Lara Croft revient, mais en animation sur Netflix

Après plusieurs jeux vidéo sortis depuis 1996, la franchise Tomb Raider a attiré l'attention d'Hollywood. Deux films portés par Angelina Jolie en 2001 et 2003, avant qu'Alicia Vikander ne prenne la relève. "Son" Tomb Raider (2018) était alors une adaptation libre du reboot de la franchise, sorti sur consoles et PC en 2013. Mais si le jeu vidéo a eu deux suites, avec Rise of the Tomb Raider (2015) et Shadow of the Tomb Raider (2018), le film n'a pas eu le même succès. En attendant une nouvelle œuvre en live action, Netflix a décidé d'offrir à Lara Croft une nouvelle série d'animation.

Une nouvelle bande-annonce pour Tomb Raider : La légende de Lara Croft

Tomb Raider : La légende de Lara Croft a été annoncée il y a plusieurs années maintenant et, après un premier teaser dévoilé il y a un an, la plateforme a enfin mis en ligne une bande-annonce. Une vidéo (en une d'article) qui permet de découvrir beaucoup de choses avec Lara Croft en pleine action. L'héroïne devra affronter de nombreux dangers, en ville comme en pleine nature. L'animation s'annonce dynamique et de qualité. Cela grâce à la collaboration des studios Legendary Television, Powerhouse Animation Studios et Crystal Dynamics.

Du côté de l'histoire, difficile avec cette bande-annonce de bien comprendre les motivations de Lara Croft. Néanmoins, Tomb Raider : La légende de Lara Croft doit se dérouler dans la continuité des derniers jeux vidéo, après les événements de Shadow of the Tomb Raider. Il ne s'agira donc pas d'une introduction de l'héroïne, même si son passé (la disparition de son père) pourrait ressurgir.

Enfin, même si on ne l'entend pas dans cette bande-annonce, c'est Hayley Atwell qui s'est chargée du doublage de Lara Croft dans la version originale. Netflix devrait prochainement en montrer davantage puisque la série Tomb Raider : La légende de Lara Croft est attendue sur la plateforme pour le 10 octobre prochain. D'ici là, vous pourrez toujours rattraper une précédente série d'animation, Revisioned: Tomb Raider (2007), composée de dix épisodes de 5 à 7 minutes.