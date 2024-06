Tomb Raider : on sait quand Lara Croft va faire son retour sur Netflix

Lara Croft va revenir en étant au cœur d’une nouvelle série animée signée Netflix : "Tomb Raider : La légende de Lara Croft". La plateforme vient d’en partager un nouveau teaser, et a révélé sa date de sortie.

Une nouvelle série animée pour Lara Croft

Créée en 1996, Lara Croft est l’un des personnages les plus célèbres de l’univers des jeux vidéo. Sa popularité a même poussé les studios hollywoodiens à lui donner des aventures au cinéma. Angelina Jolie l’a ainsi incarnée à deux reprises au début des années 2000. Alicia Vikander a ensuite repris le rôle dans un film sorti en 2018. La célèbre aventurière a aussi eu droit à une mini-série d’animation intitulée Revisioned : Tomb Raider, sortie en 2007. Et une nouvelle série animée va être proposée aux fans.

Netflix se prépare au lancement de sa propre série sur le personnage créé par Toby Gard. Tomb Raider : La Légende de Lara Croft prendra place après les événements de la trilogie des jeux vidéo nommée Survivor (qui comprend Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider). Elle suivra l’aventurière alors qu’elle continue de percer à jour les mystères de différents endroits du globe.

Netflix partage un nouveau teaser…

Suite à un premier trailer il y a plusieurs mois, Netflix a mis en ligne de nouvelles images de sa nouvelle série sur Lara Croft. Des images remplies d’action, dans lesquelles on peut voir l’héroïne au cœur de nombreuses situations périlleuses dans toutes sortes d’endroits.

Après avoir eu de nombreuses voix différentes au fil du temps, Lara Croft est doublée par Hayley Atwell dans la nouvelle série Netflix. Le teaser partagé par la plateforme ne nous fait toutefois pas entendre son incarnation du personnage. En tout cas, Earl Baylon double de son côté Jonah Maiava, après l’avoir déjà fait dans certains des jeux-vidéo de la franchise. Le personnage de Zip apparaît également dans cette nouvelle version, doublé par Allen Maldonado.

… et une date de sortie

En plus de la nouvelle bande-annonce de Tomber Raider : La Légende de Lara Croft, Netflix en a dévoilé la date de sortie. C’est le 10 octobre 2024 que la série sera mise en ligne. On ne sait pas encore si le show est prévu pour une seule ou plusieurs saisons.