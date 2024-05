Tomb Raider : enfin des nouvelles de la série live action

Amazon MGM Studios a confirmé le développement d'une prochaine série "Tomb Raider" en live action. Phoebe Waller-Bridge reste aux commandes de ce projet évoqué il y a déjà un an.

Tomb Raider : la série de Phoebe Waller-Bridge est confirmée

Il y a des projets qui savent se faire attendre. C'est le cas de la série Tomb Raider, qu'on nous annonçait en développement il y a déjà plus d'un an maintenant. Une nouvelle adaptation forcément attendue de la franchise de jeux vidéo, après les deux films avec Angelina Jolie (en 2001 et 2003) et le reboot de 2018 avec Alicia Vikander. Il faut dire que, du côté des jeux vidéo, la licence a aussi eu droit à un coup de neuf avec un reboot dirigé par Crystal Dynamics et Square Enix (après le rachat d'Eidos Interactives). Un jeu Tomb Raider sorti en 2013 qui tendait davantage du côté du survival, et qui donna lieu à deux suites, Rise of the Tomb Raider (2015) et Shadow of the Tomb Raider (2018).

Il y a donc de la matière avec Tomb Raider, mais la série live qui avait été annoncée n'a pas bougé pendant un an. Jusqu'à aujourd'hui avec une annonce faite par Amazon MGM Studios qui vient nous rassurer. Dans un communiqué de presse, le studio a confirmé cette série Tomb Raider commandé à Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Mourir peut attendre). Cette dernière devrait rapidement proposer un scénario, et officiera également comme productrice exécutive. Cette confirmation peut sembler anecdotique, mais va permettre au projet d'avancer réellement désormais.

Des séries, des films et un jeu vidéo

Pour le moment, rien n'a été divulgué sur l'histoire. Le communiqué de presse indiquant seulement que "la série est basée sur le jeu vidéo emblématique Tomb Raider, qui suit les aventures de l'archéologue et aventurière de renommée mondiale Lara Croft". De plus, Jennifer Salke, la directrice d'Amazon MGM Studios, s'est montrée rassurante en déclarant que "les fans et les nouveaux venus peuvent s'attendre à des aventures exaltantes qui honorent l'héritage de ce personnage emblématique".

De plus, Amazon a rappelé que son deal avec Crystal Dynamics impliquera le développement de séries Tomb Raider, mais aussi de films. D'autres histoires avec Lara Croft sont donc en préparation et seront à découvrir prochainement sur Prime Video. À cela s'ajoutera un nouveau jeu vidéo multiplateforme qui n'a pas encore de titre.

Enfin, même s'il faudra attendre encore un moment avant de voir la série de Phoebe Waller-Bridge entrer en tournage, il sera bientôt possible de retrouver Lara Croft sur Netflix, avec la série d'animation Tomb Raider : La légende de Lara Croft, prévue pour cette année.