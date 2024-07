Tomb Raider : enfin du nouveau pour l'ambitieuse série live action Prime Video

Annoncée en 2023, la série live action "Tomb Raider" de Prime Video est enfin sur de bons rails. Le patron de Amazon MGM Studios Television a en effet révélé que la série développée par Phoebe Waller-Bridge a sa date de tournage.

La série Tom Raider prochainement en tournage

Le patron des productions pour la télévision d'Amazon MGM Studios a récemment fait le point sur les succès de la saison passée et sur ce qu'il se prépare pour le futur. Après avoir souligné les succès de la série Fallout et de la série Mr. and Mrs Smith, toutes deux ayant reçu plus de 15 nominations à la prochaine cérémonie des Emmy Awards, Vernon Sanders a passé en revue pour The Wrap les travaux en cours, notamment les saisons 2 de Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir et de Citadel. Surtout, il a donné une update sur un projet très attendu : la série live action Tomb Raider.

Cette série a été annoncée en janvier 2023, avec Phoebe Waller-Bridge en charge de son développement. En mai 2024, la star de Fleabag et d'Indiana Jones et le Cadran de la destinée était confirmée aux fonctions de scénariste et de productrice exécutive. Une excellente nouvelle. Mais qui ne donnait aucune idée du planning de production de Tomb Raider...

"Phoebe est vraiment forte"

Interrogé sur le statut actuel du développement de la série Tomb Raider, Vernon Sanders a ainsi indiqué :

On y travaille d'arrache-pied. On a du super matériel. Phoebe est vraiment forte, et nous sommes très enthousiastes. Je pense que nous allons finir la préparation cette année et que nous entrerons en tournage au début de l'année prochaine. Il faut qu'on trouve notre Lara Croft, et ce grand casting va bientôt commencer.

Bonne nouvelle, Amazon MGM Studios vise donc un tournage début 2025. Moins bonne nouvelle, il faut encore trouver l'interprète de la fameuse héroïne et archéologue. Ce qui pourrait, dans le cas de difficultés à réussir ce casting, retarder ainsi la mise en route du tournage de Tom Raider. Et après des incarnations assurées au cinéma par Angelina Jolie et Alicia Vikander, le choix de l'actrice qui incarnera Lara Croft sera forcément décisif...