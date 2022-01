Totems : une bande-annonce captivante pour la série d'espionnage française d'Amazon

L'espionnage, c'est un univers dans lequel la création française prend régulièrement son pied. Disponible le 18 février 2022 sur Amazon Prime Video, la série "Totems" va nous transporter en pleine guerre froide et dévoile sa belle ambition dans une première bande-annonce.

Les espions ont la cote

Le Bureau des légendes et Au service de la France vous manquent ? Vous allez être servis, la dimension thriller de l'une et les années 60 de l'autre semblent s'être retrouvées dans la série Totems, une création française qu'on pourra bientôt découvrir sur la plateforme de streaming d'Amazon. Totems, animé par un casting impressionnant va nous coller aux basques de Francis Mareuil, jeune scientifique recruté par les services de renseignement et qui va tomber amoureux d'une pianiste russe, contrainte elle de travailler avec le KGB.

De l'espionnage, de la romance, le tout en pleine guerre froide, quand le monde du renseignement vivait au rythme de l'URSS. C'est en tout cas tout la période que prend Totems à Au service de la France, car pour le reste point de rigolade. L'ambiance est en effet sérieuse, tendue, délicieusement froide.

Totems ©Amazon Prime Video

Totems, des stars pour une intrigue dangereuse

Dans une première bande-annonce (en tête d'article), on découvre ainsi Niels Schnieder dans la peau de ce jeune espion français pris dans un jeu dangereux. Sous les ordres de son supérieur Charles Contignet (Lambert Wilson), on le voit se plonger dans une intrigue concernant un mystérieux projet spatial. Il semble ainsi y avoir un peu dans ce personnage quelque chose de "Phénomène", le personnage joué par Sara Giraudeau dans Le Bureau des légendes, et ça n'est pas pour déplaire. L'amour va ainsi venir mettre son grain de sel dans des missions qui s'annoncent entraînantes et peut-être spectaculaires.

On trouve aussi au casting José Garcia et Ana Girardot. Des stars qui entourent la jeune Vera Kolesnikova, actrice et mannequin russe qui interprète Lyudmila Goloubeva, la pianiste au centre de Totems. Elle ne sera pas trop dépaysée, puisqu'elle était déjà de la partie pour la cinquième saison du Bureau des légendes, dans le rôle de la petite amie de César.