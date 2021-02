Toy Boy saison 2 : l'acteur de 365 Dni Michele Morrone bientôt de retour sur Netflix

Il a enflammé l'audience de Netflix avec son rôle d'un kidnappeur "romantique" dans le très controversé film polonais "365 Dni". Michele Morrone va maintenant rejouer de sa plastique dans la saison 2 de "Toy Boy", show espagnol dans le milieu de strip-teasers masculins sur Netflix.

L'acteur de 365 DNI, va (encore) se mettre à nu

En février 2020, alors que s'abattait sur le monde la pandémie de coronavirus, Netflix sortait d'à peu près nulle part le "drame" érotique 365 DNI, avec un carton d'audience et une épineuse controverse sur le contenu largement abusif du film à la clé. La production polonaise a depuis naturellement rejoint les oubliettes du cinéma creepy, mais l'acteur Michele Morrone a lui réussi à tirer son épingle du jeu en devenant très populaire sur les réseaux sociaux. Et il ne s'arrête pas là, puisque celui-ci qui est aussi mannequin et chanteur sera à l'affiche de la saison 2 de la série espagnole Toy Boy sur Netflix.

365 Dni ©Netflix

Si on fait le bref rappel du pitch de Toy Boy, l'évidence s'impose. Dans cette série espagnole lancée aussi en février 2020 sur Netflix, on suit pendant treize épisodes de 7o minutes un strip-teaser accusé à tort de meurtre, et bien décidé à faire éclater la vérité après sa libération de prison. Grand succès d'audience sur Netflix, la série a pour elle des manières de thriller sympathiques et le côté inédit du thème du strip-tease masculin. Un univers qui a évidemment participé à son succès, à grands renforts de pectoraux saillants et d'abdos huilés. Le mariage semble donc idéal entre Michele Morrone et la série Toy Boy, qui pourra apporter à la série sa plastique et son regard ténébreux. La production de la nouvelle saison est en cours et ne dispose pas encore de date de diffusion.

Toy Boy pour faire oublier 365 Dni ?

Comme il est précisé, l'acteur italien est accompagné pour cette nouvelle saison d'une compatriote en la personne de Federica Sabatini, qu'on a pu voir dans la série Suburra. Michele Morrone a faiblement défendu 365 Dni et s'est tenu à l'écart des polémiques que le film a pu soulever. Une ligne sulfureuse sur le CV qu'il pourrait mettre au passé, ayant là l'occasion de s'illustrer dans un registre toujours sexy mais dans un programme plus respectueux et plus recommandable. Avant la suite inévitable de 365 Dni ?