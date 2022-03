Transatlantique : une star de "Dix pour cent" rejoint la série internationale de Netflix

L'excellente série "Dix pour cent", fierté nationale que le monde entier s'arrache, n'en finit plus de voir ses actrices et acteurs prendre leur envol. Après Laure Calamy et Camille Cottin, devenues des références du cinéma français et international, c'est une autre star de la série qui fait parler d'elle, avec son casting dans l'ambitieuse série Netflix "Transatlantique".

Joue-la comme Camille Cottin

Après sa révélation au grand public dans Dix pour cent, plusieurs seconds rôles au cinéma et sa confirmation avec un beau rôle principal dans le récent Chère Léa, Grégory Montel est en pleine ascension. On peut d'ailleurs remarquer que la série à succès créée par Fanny Herrero a été une formidable vitrine pour son casting. En effet Nicolas Maury, Laure Calamy et Camille Cottin ont fortement gagné en popularité et en reconnaissance. Grégory Montel aussi, et à la manière de Camille Cottin, sa carrière commence à se conjuguer à l'international. En effet, il est actuellement au casting de la mini-série britannique The Fear Index, aux côtés notamment de Josh Hartnett. Et l'acteur français sera aussi au casting d'une nouvelle production internationale pour Netflix, intitulée Transatlantique.

Chère Léa ©Diaphana Distribution

Transatlantique : un série historique à Marseille

C'est une nouvelle série ambitieuse qui se prépare, et dont le tournage a débuté à Marseille fin février. Il devrait s'étendre jusqu'en juin, pour une diffusion sur Netflix en 2023. Transatlantique racontera comment, au début de la Seconde Guerre mondiale, à partir d'août 1940, le journaliste Varian Fry a organisé depuis Marseille la fuite de milliers de juifs et de militants antinazis, dont de très nombreuses personnalités intellectuelles et artistiques de l'époque. L'histoire d'un "Juste" qui n'a été reconnu que tardivement, et jusque-là très peu racontée.

Varian Fry entouré d'amis et d'artistes à la Villa Air-Bel en 1941 ©Andre Gomes

Transatlantique est créée par Anna Winger et écrite par Daniel Hendler, sur la base du roman de Julie Orringer "The Flight Portfolio". Ensemble, ils ont déjà donné naissance à la série à succès Unorthodox.

Grégory Montel en André Breton ?

Grégory Montel sera donc au casting de cette série, avec notamment Gillian Jacobs, rendue célèbre grâce à la série culte Community. Autour d'eux, il y aura aussi Corey Stoll, Lucas Englander, Cory Michael Smith, Ralph Amoussou - autre français du casting -, Amit Rahav et Deleila Piasko. On attend d'en savoir plus sur l'attribution des différents rôles, mais on sait déjà que Cory Michael Smith incarnera Varian Fry. Et Gillian Jacobs sera Mary Jayne Gold, une femme mondaine et riche héritière qui a subventionné les opérations de Varian Fry.

Celle-ci avait un amant, ancien légionnaire et gangster de la région marseillaise, Raymond Couraud. Un jeune homme qui a aussi mis ses ressources au service de Varian Fry. Serait-ce là le rôle de Grégory Montel ? Né en 1920, ce militaire au parcours légendaire est sans doute trop jeune pour apparaître sous les traits de l'acteur. On pencherait donc plutôt pour le célèbre poète et écrivain André Breton, théoricien du courant surréaliste.

Désigné comme "anarchiste dangereux" par le régime de Vichy, il est passé lui aussi par la Villa Air-Bel, où Varian Fry avait installé son Comité américain de secours aux intellectuels, avant son départ pour New York. L'intellectuel français, né en 1896, avait 45 ans lors de sa traversée pour les États-Unis, ce qui correspondrait parfaitement. Hâte d'en savoir plus.