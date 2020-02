Transformers : la série animée Netflix a son trailer

Vous avez aimé ? Partagez :

La franchise « Transformers » est une nouvelle fois de retour. Cette fois, il ne s’agit pas d’un nouveau film, mais d’une adaptation en série animée, qui sera diffusée sur Netflix.

En 2007, Michael Bay lance une nouvelle saga cinématographique : Transformers. Le cinéaste reviendra à quatre reprises pour signer une des sagas les plus lucratives de tous les temps : plus de 4,3 milliards de recettes en cinq films. Sans compter le récent spin-off sur Bumblebee, qui a rapporté plus de 467 millions de dollars à travers le monde. Bref, Transformers est culte pour toute une génération, et les Autobots et les Decepticons n’ont pas fini d’être en guerre.

La guerre se poursuit sur Netflix

La franchise cinématographique de Transformers n’est pas morte. Un sixième film devrait entrer en production en 2021 et Bumblebee devrait avoir sa propre suite. Mais en attendant la confirmation de ces projets, les Transformers débarquent sur Netflix, et en animation s’il vous plaît.

Les robots aliens sont de retour à leur premier format : les dessins animés. Parce qu’avant d’être des énormes blockbusters, Transformers était une série d’animation dans les années 1980. Réalisée par Nelson Shin et produite par Marvel Production, la série a été diffusée entre 1984 et 1987. Quatre saisons pour 98 épisodes de 25 minutes. Un programme inoubliable pour tout le jeune public des années 80. Depuis, les Transformers sont revenus à plusieurs reprises dans différentes séries animées.

Dans cette nouvelle série animée produite par Netflix, il ne sera pas question de la relation entre les robots et les humains. La série abordera une thématique inédite : la guerre sur Cybertron. On en entend parler depuis des lustres, et à part quelques images dans certains opus, elle demeure très mystérieuse. Cette nouvelle production a pour ambition d’explorer cette ère. Optimus Prime et Megatron veulent mettre fin à cette folie et unifier les deux peuples. Mais chacun a des conditions différentes, ce qui les mène irrémédiablement dans l’impasse que l’on connaît. Une dualité qui s’inspirera probablement de la mécanique entre Magneto et Charles Xavier à l’oeuvre dans la saga X-Men.

Avec cette série, Netflix veut proposer un format assez sombre et mature pour attirer les fans déjà âgés de la franchise. L’histoire sera racontée sur six épisodes qui composent la première saison de ce show intitulé : Transformers : War for Cybertron Trilogy : Siege. Les deux saisons suivantes sont déjà prévues. La série est attendue avant fin 2020 sur Netflix.