Tribes of Europa sur Netflix : c'est quoi cette nouvelle série des producteurs de Dark ?

"Tribes of Europa", nouvelle série dystopique allemande, débarque en grande pompe sur Netflix. Focus sur ce programme SF accompagné par les producteurs de l'excellente série "Dark".

Tribes of Europa : de quoi ça parle ?

L'intrigue de Tribes of Europa débute une cinquantaine d'années après notre présent. L'Europe a été ravagée par une catastrophe aux origines pour le moins mystérieuses. Depuis cette tragédie, de micro-états se sont constitués. Evidemment, chacune de ces "tribus" cherche à supplanter les autres et prendre le contrôle du continent dans son ensemble.

En guise de héros, trois frères et sœurs qui tentent de subsister malgré les dangers ambiants de cette sombre période de l'Histoire de la Terre. D'autant que Liv, Kiano et Elja ont peut-être un rôle primordial à jouer au milieu de ces terribles affrontements pour le pouvoir. Le pitch n'est pas sans rappeler The 100, autre série post-apocalyptique diffusée sur CW, elle aussi portée par de jeunes comédiens. On souhaite le même succès au programme allemand !

Tribes of Europa ©Netflix

On doit la série à Philip Koch et Florian Baxmeyer. Le premier est indubitablement touche-à-tout puisqu'il officie à la fois à l'écriture et à la réalisation sur Tribes of Europa. Témoignant d'une filmographie bien remplie, il a déjà travaillé pour la télévision et le cinéma. Son partenaire, le cinéaste Florian Baxmeyer (Tatort), réalise lui aussi plusieurs épisodes du programme. Ce sont les producteurs de Dark qui officient sur le nouveau programme ! Malheureusement, leur présence ne peut ni confirmer ni infirmer que le nouveau show s'inscrira dans la triomphale lignée de la première.

Au casting

Tribes of Europa ©Netflix

Une nouvelle série prometteuse

Il faut avouer que le pitch de la nouvelle série Netflix fait envie. Au vu du casting, il semble établi que les héros du show feront la rencontre de tribus étrangères aux dialectes probablement différents du leur. On gage aussi que les différents systèmes varieront d'une tribu à une autre, proposant divers modèles sociaux, comme dans The 100. Comment se reconstruire après l'horreur ? La paix entre les tribus est-elle possible ? La série soulève d'ores et déjà de nombreuses questions.

Alors, vous laisserez-vous tenter par les six épisodes de Tribes of Europa, le 19 février sur Netflix ?