Ce soir à la TV : le retour attendu d'une série haletante et explosive

Deux ans après la diffusion de la première saison, la série "Trigger Point" est enfin de retour en France pour une saison 2 qui s'annonce tendue. Les deux premiers épisodes seront diffusés dès ce jeudi 14 mars. Lana Washington va encore avoir du pain sur la planche !

Trigger Point est enfin de retour !

La série britannique Trigger Point avait débarqué sur CANAL+ en 2022 avec une première saison en six épisodes qui avait tenu les spectateurs en haleine. Pour rappel, elle se déroulait dans l'univers des démineurs, et suivait les périlleuses missions de l'unité d'élite de la police londonienne chargée du déminage. Au cœur de l'action, on retrouvait Lana Washington, une ex-militaire devenue une experte en désamorçage de bombes, qui se retrouvait au cœur d'une tentative d'attentats de grande ampleur dans la capitale britannique.

La première saison explorait non seulement les défis physiques et techniques du désamorçage de bombes, mais se penchait également sur les impacts psychologiques de cette profession à haut risque. Lana, en particulier, était confrontée à ses propres démons, son passé militaire et les souvenirs traumatisants qui l'accompagnaient.

La série a connu un grand succès outre-manche, réunissant en moyenne 8 millions de spectateurs à chaque épisode. La saison 2, annoncée il y a deux ans, a débuté sa diffusion dans son pays d'origine fin janvier, et arrive enfin en France ce jeudi 14 mars.

De quoi va parler la saison 2 ?

La saison 2 de Trigger Point se déroule un an après les événements survenus dans la saison 1. On retrouve Lana Washington alors qu'elle se trouve à un tournant dans sa carrière après avoir passé une année à former des équipes de démineurs en Estonie.

La saison s'ouvre sur Lana intervenant dans une conférence sur la neutralisation des bombes, moment choisi par des terroristes pour lancer une attaque audacieuse contre une centrale électrique. Cette attaque provoque non seulement un chaos généralisé, mais signale également l'émergence d'une nouvelle menace terroriste active sur le sol britannique.

Lana, se trouvant à proximité immédiate de l'attaque, est confrontée à un dilemme majeur : est-elle prête à reprendre du service et à affronter ce nouveau péril ? Alors que Londres est de nouveau ciblée, la pression monte sur les équipes de démineurs, le MI5 et l'unité Anti-terrorisme, tous mobilisés pour neutraliser une cellule terroriste dangereuse, motivée par des théories conspirationnistes.

La saison 2 de Trigger Point sera diffusée dès le jeudi 14 mars, avec deux épisodes par soirée.