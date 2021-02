Tripes of Europa : une bande-annonce pour la série Netflix des producteurs de Dark

L'année dernière, Netflix avait dévoilé la dernière saison de "Dark", qui avait fait un carton auprès de ses abonnés. La plateforme de streaming vient cette fois de mettre en ligne la bande-annonce de "Tribes of Europa", sa nouvelle série allemande par les mêmes producteurs.

Tribes of Europa, la nouvelle série dystopique allemande

En 2017, Netflix avait dévoilé la première saison de Dark. La série allemande, qui s’est achevée l’année dernière, était vite devenu l’un des plus gros succès de ces dernières années pour la plateforme. Il n’est donc pas étonnant que celle-ci ait une nouvelle fois fait confiance aux producteurs de Dark pour leur nouveau projet. La plateforme de streaming dévoilera ainsi prochainement Tribes of Europa.

La trame du show se déroule dans un futur apocalyptique, après qu’une panne mondiale en 2029 a privé le monde de technologie, le renvoyant au Moyen-Âge. Suite à la catastrophe, l’Europe s’est retrouvée divisée en plusieurs micro-états, qui tentent tous de prendre le contrôle du continent. Dans ce contexte, trois frères et sœurs tentent de survivre. Un jour, l’un d’eux se voit confier un cube qui pourrait renfermer des pouvoirs insoupçonnés, et décider de l’avenir du monde…

Des premières images rythmées

Tribes of Europa sera bientôt disponible sur Netflix. Et la plateforme de streaming vient d’en dévoiler la bande-annonce. Les images promettent une série d’action qui devraient mettre en scène de très nombreux personnages aux multiples histoires parallèles. L’ambiance du trailer se rapproche de celle d’une saga, et Netflix semble avoir mis les moyens pour porter à l’écran ce projet ambitieux. On peut imaginer qu’elle espère que le show aura autant de succès que Dark.

Tribes of Europa ©Netflix

On peut aussi voir dans ces images Olivier Masucci, qui jouait Ulrich Nielsen dans le show de Baran bo Odar et Jantje Friese et tient un rôle dans la nouvelle production allemande de Netflix. Son personnage semble servir de protecteur auprès des trois enfants au cœur de l’intrigue.

Tribes of Europa dès mi-février sur Netflix

Il ne faudra pas patienter longtemps avant de pouvoir découvrir Tribes of Europa. Les six épisodes qui composent la première saison de la série seront mis en ligne le 19 février prochain sur Netflix. On ne sait pas encore si une suite pourrait ensuite être mise en chantier ou si le show n’a été prévu que pour une saison. Mais on peut imaginer que la plateforme de streaming commandera un deuxième chapitre si le premier venait à attirer assez d'abonnés.