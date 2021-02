Tropiques Criminels sur France 2 : ce qui attend le personnage de Sonia Rolland dans la saison 2

Sonia Rolland et Béatrice de la Boulaye renfilent leur uniforme de policières pour la deuxième saison de "Tropiques Criminels". Le soleil est de retour sur France 2, tout comme la commandante Melissa Sainte-Rose !

Tropiques criminels : le soleil revient sur France 2

Melissa Sainte-Rose et Gaëlle Crivelli, le duo de flics que tout oppose, est de retour dans la saison de 2 de Tropiques Criminels, sur France 2. Les personnages sont interprétés par l'ex Miss France Sonia Rolland et la comédienne Béatrice de la Boulaye. Melissa est une excellente enquêtrice, d'origine martiniquaise et mère de deux ados. Elle est mutée et se retrouve chef de groupe d'une brigade criminelle, sur une île où elle n'a jamais mis les pieds. Gaëlle, sa collègue, connaît le coin par cœur, fonceuse et indépendante, elle n'a pas vraiment sa langue dans sa poche.

La série policière Tropiques Criminels est produite par Federation Entertainment (Mytho, Le temps est assassin). Elle fait partie des succès de 2019 et enregistre la meilleure performance pour une nouvelle série française cette année-là sur France 2. Ainsi, les huit épisodes de la saison 1 ont réuni en moyenne 3,9 millions de téléspectateurs, soit 17,9 % du public.

Tropiques Criminels © Federation Entertainment

La saison 2 s'annonce riche en émotion pour la commandante

Melissa Sainte-Rose n'est pas au bout de ses peines avec Gaëlle Crivelli. En effet, celle-ci revient après être partie cinq mois en mer. À peine a-t-elle repris du service qu'elle résout une prise d'otage en tirant sur le gilet pare-balles de sa collègue. Elle détourne l'attention du preneur d'otages et permet son arrestation. Melissa va également être confrontée à la venue du père de ses enfants, qui veut renouer avec elle ...

Dans le premier épisode de la saison 2 de Tropiques criminels, après ce retour fracassant, les deux collègues enquêtent sur la mort d'une femme. Le corps est retrouvé flottant dans la piscine d'un grand hôtel. Très vite, les policières se rendent compte que cette femme est portée disparue depuis 4 ans. Elle a refait sa vie en Martinique sous une nouvelle identité. Le plus étrange dans tout cela, c'est la présence de son ex-mari et son fils, ceux qu'elle a abandonnés en vacances dans ce même hôtel.

Tropiques Criminels © Federation Entertainment

Sonia Rolland est bien entourée

Pour ce rôle, Sonia Rolland à forcément dû penser à son expérience personnelle. Comme elle, la commandante Melissa Sainte-Rose est elle aussi maman d'adolescents. Ses filles la rejoignent régulièrement sur le tournage. La série Tropiques Criminels faisant écho à ses valeurs, elle partage son enthousiasme dans Télé Star :

Pour moi, cette série réunit toutes les problématiques sociétales et va au-delà d'une vision binaire de notre société. La diversité aussi est mise en valeur en déconstruisant toute forme de clichés et en balayant les antagonismes.

Pour cette nouvelle saison, la comédienne et ex-Miss France Sonia Rolland est entourée de bon nombre de guests. Effectivement, le casting accueille sous le soleil de Martinique, Arié Elmaleh (Tu vivras ma fille), Stéphan Wojtowicz (Les émotifs anonymes) ou encore Alexandre Brasseur (Demain nous appartient).

La saison 2 de Tropiques Criminels est diffusée à partir de ce vendredi sur France 2 à 21 h 05.