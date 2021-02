True Detective : bientôt une saison 4 pour la série HBO ?

Une saison 4 de "True Detective" est-elle possible ? "Absolument." répond HBO. On y travaille même en ce moment d'arrache-pied avec des scénaristes.

True Detective : un départ canon

True Detective fait partie de ces séries dont les premières saisons sont parfaites. On pense notamment à Heroes, Prison Break, Stranger Things ou The Handmaid's Tale. Des débuts tellement incroyables que l'on en redemande. Et puis les suites arrivent et la déception n'en est que plus grande.

True Detective commence en 2015 sous l'impulsion du scénariste Nic Pizzolatto qui y ficèle une enquête sur les traces d'un tueur en série dans l'atmosphère âpre de la Louisiane. L'Américain sait bien s'entourer et confie la mise en scène des épisodes à Cary Fukunaga. Pour son casting, même flair en choisissant les impeccables Matthew McConaughey et Woody Harrelson. L'osmose entre les deux est totale et élève cette première saison dans des sphères implacables que ne renierait par un David Fincher période Seven. Les deux comédiens sont même nommés ex-æquo pour l'Emmy Award du meilleur acteur. Fukunaga gagne lui celui de la meilleure réalisation pour une série télévisée dramatique. Pourtant, en coulisse, le réalisateur et Pizzolatto se brouillent et le premier quitte le navire.

True Detective ©HBO

Pour la deuxième saison, ce sont donc six réalisateurs, dont Justin Lin et Miguel Sapochnik, qui se relaient pour mettre en scène les 8 épisodes. Devant la caméra, on recrute du lourd avec Colin Farrell, Rachel McAdams, Taylor Kitsch et Vince Vaughn. Comme on pouvait s'y attendre, le résultat déçoit même si le show fait mieux en terme d'audimat.

Cette déconvenue met True Detective en pause pendant presque 4 ans, avant de revenir avec la saison 3 en 2019. Mahershala Ali y incarne Wayne, un policier chargé d'élucider le mystère derrière la disparition de deux enfants. Il est épaulé par son compère Roland, interprété par Stephen Dorff. Cette troisième fournée est mieux reçue, se rapprochant un peu plus de l'ambiance de la première. De quoi faire revenir l'anthologie policière pour un quatrième tour ?

La preuve par quatre

Dans les bureaux de chez HBO, il doit y avoir des cerveaux qui chauffent. Après le lancement du service de streaming HBO Max, le choix de la nouveauté est devenu obligatoire et le temps précieux. La chaîne appartenant à Warner Media, la rumeur court sur de prochains shows inspirés de l'univers Harry Potter. On sait également qu'un pôle de scénaristes travaille d'arrache-pied pour développer de nouvelles séries Game of Thrones. Interrogé par nos confrères de Deadline, Casey Bloys, directeur des programmes de HBO et HBO Max a donné des nouvelles du sort qui attend True Detective. Que les fans se rassurent, une saison 4 est bien au coeur de leurs occupations.

True Detective ©HBO

Il confie que quelques scénaristes travaillent en ce moment sur le sujet pour trouver le bon ton et la bonne approche. Il pense que ce serait intéressant de faire revenir True Detective avec une nouvelle voix. Des propos qui sont encourageants pour l'avenir du show. Cependant, Bloys préfère prévenir que ce retour ne sera effectif que si le projet en vaut le coup. Il insiste en effet sur la qualité exigée et élevée qu'il attend d'une telle aventure. Faire une nouvelle saison juste pour la faire, ce n'est pas la philosophie de HBO.

Même si ce n'est pas officiel, Deadline murmure que Lucia Puenzo, la co-créatrice de Cromo, et Sam Levinson, le créateur d'Euphoria feraient partie de ceux qui réfléchissent à cette quatrième saison de True Detective. Si c'est vérifié, ce serait plutôt une bonne nouvelle.