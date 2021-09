True Detective : Cary Fukunaga revient sur sa brouille avec le créateur

Cary Fukunaga, le metteur en scène de « Mourir peut attendre », est revenu sur son expérience pendant le tournage de « True Detective ». Il a notamment affirmé que sa relation avec le producteur Nic Pizzolatto était compliquée…

True Detective : une référence du petit écran

Avant d’être engagé pour la réalisation du dernier James Bond, Cary Fukunaga s’est notamment fait connaître pour avoir mis en scène la toute la première saison de True Detective. Cette série, créée par Nic Pizzolatto se compose de trois saisons, et a rencontré un succès monstrueux, surtout lors de sa première saison. Chaque saison est composée d’un casting différent. La première offrait aux spectateurs un duo composé de Matthew McConaughey et Woody Harrelson.

True Detective ©HBO

Cary Fukunaga a donc mis en scène la première saison avant de s’écarter du projet (ce qui explique peut-être pourquoi les deux saisons suivantes sont moins réussies). Le cinéaste a même été récompensé d'un Emmy Award pour son excellent travail sur True Detective.

Une mauvaise entente avec le producteur

Lors d’une récente interview avec The Hollywood Reporter à l'occasion de la promotion de Mourir peut attendre, Cary Fukunaga est revenu sur son expérience sur le plateau de True Detective. Il s’est notamment arrêté sur sa relation compliquée avec le producteur et scénariste du show : Nic Pizzolatto. Initialement, les deux hommes devaient travailler sur un pied d’égalité, mais Nic Pizzolatto avait plus de pouvoir auprès d'HBO, ce qui n’a pas aidé la relation entre les deux artistes. En effet, Nic Pizzolatto s’est comporté comme le seul maître à bord ce qui a eu le don d’agacer Cary Fukunaga :

La série m'a été présentée de la manière dont nous l'avons pitchée un peu partout à Hollywood : comme un film indépendant adapté à la télévision. Le scénariste et le réalisateur forment une équipe. Au cours du projet, Nic a continué à se positionner comme s'il était mon boss. Je me disais tout le temps : « Mais tu n'es pas mon patron en fait ! Nous sommes partenaires. Nous collaborons. » Au moment de la post-production, des gens comme Michael Lombardo (ancien président de la programmation chez HBO NDLR) ont alors choisi de donner plus de pouvoir à Nic. C'était décourageant parce que je n'avais pas l'impression que ce partenariat était juste.

Nic Pizzolatto et Cary Fukunaga ©LCI

Cary Fukunaga a continué son entretien en disant tout simplement ce qu’il pensait réellement de Nic Pizzolatto. Le cinéaste se montre par ailleurs très direct :

Nic est un très bon scénariste. Mais je suis convaincu que son travail doit être retravaillé derrière. C'est trop souvent centré sur l'écriture et pas assez sur l'élan de l'histoire. Mon combat avec lui était justement de reprendre certaines de ces longues scènes de dialogue pour y mettre de l'air. Nous différions sur le ton et dans nos goûts.

Pourtant, à l’époque de la sortie de True Detective, Nic Pizzolatto avait nié toute tension avec Cary Fukunaga. C’était également au micro de The Hollywood Reporter :

Cary et moi avons travaillé ensemble parfaitement. Il n'y a jamais eu de dispute.

En tout cas il devait y avoir une sacrée ambiance sur le plateau de True Detective. Quoi qu’il en soit, Cary Fukunaga dévoilera sa prochaine œuvre le 6 octobre prochain avec Mourir peut attendre. En attendant on vous laisse avec quelques images du film :