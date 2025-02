True Detective saison 5 : après l’Alaska, découvrez où se déroulera la prochaine enquête

La saison 5 de True Detective en est encore au stade de la pré-production mais on sait d’ores et déjà où se déroulera l’histoire des prochains enquêteurs. La directrice de la chaîne HBO a donné quelques détails sur cette suite forcément très attendue.

L’équipe derrière Night Country de retour aux affaires

Il y a un an sortait la quatrième saison très attendue de True Detective. Pour cette occasion, Nic Pizzolatto, le créateur de la série, s’écartait pour la première fois du scénario pour confier la tâche à Issa Lopez. Certains fans craignaient alors le pire pour True Detective après la déception de la saison 2. Finalement, Tue Detective : Night Country avait su convaincre le public et les critiques.

Dès lors, et comme on ne change pas une équipe qui gagne, HBO commandait une cinquième saison avec, toujours en tant que scénariste et showrunner, Issa Lopez. En revanche, Jodie Foster (lauréate d’un Emmy et d’un Golden Globe pour sa performance) et Kali Reis laisseront leur place à d’autres, comme il est de coutume.

Lors de l’avant-première de The White Lotus saison 3, Francesca Orsi, directrice des programmes chez HBO, a fait quelques confidences sur la prochaine saison de True Detective. Notamment, où l’histoire se déroulera.

True Detective quitte l’Alaska pour la saison 5

Sans réelle surprise, la saison 5 du thriller quittera l’Alaska pour un autre état américain. Dans les colonnes de Deadline, Francesca Orsi a dévoilé le lieu de l’action :

« Cela se déroule à New York, dans la baie de Jamaica. Issa a beaucoup à dire, un peu comme elle l'avait fait avec Night Country. C’est un milieu différent mais tout aussi puissant ».

Selon le média américain, le tournage de la saison 5 doit commencer dans les mois qui suivent. Pour le moment, le casting n’en est qu’aux prémices. Aucun nom n’a encore été avancé. « Je suis vraiment excitée à ce sujet, poursuit Francesca Orsi. Nous avons une petite salle d’écrivains avec Issa ; elle est excitée. Nous avons juste donné des notes sur les deux premiers épisodes, sur toute la saison. Honnêtement, j’ai hâte que ça se termine. Tout est question de casting et de préparation ». Francesca Orsi a également précisé que l’on retrouverait des liens entre ce qu’il s’est passé en Alaska et ce qu’il se passera à New York.

Vous l’aurez compris, les choses avancent plutôt bien pour True Detective. Cependant, inutile d’espérer une sortie pour cette année, ni même pour l’année prochaine. Francesca Orsi affirme que la saison 5 sortira en 2027.