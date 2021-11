True Story : la série Netflix avec Wesley Snipes et Kevin Hart se dévoile dans un premier trailer

Wesley Snipes et Kevin Hart. Voilà un beau duo pour la série Netflix « True Story » qui vient de dévoiler sa première bande-annonce. Une série qui s'annonce intense et dramatique.

True Story : Wesley Snipes poursuit son come-back

Avant de se retrouver empêtré dans de sordides affaires judiciaires, Wesley Snipes est une figure forte des films d’actions des années 90. En effet, celui qui fut révélé en 1987 via le clip Bad de Michael Jackson a par la suite aligné les films très musclés. Parmi eux, on peut ainsi noter Passager 57, Demolition Man, Drop Zone, Money Train, Meurtre à la Maison Blanche ou bien encore U.S. Marshals. En dehors des films d’action, l’acteur s’est également frotté à d’autres genres, telles que la comédie (Mo’ Better Blues, Les blancs ne savent pas sauter, Extravagances), le drame (Jungle Fever, Pour une nuit) ou bien le thriller (The King of New York, New Jack City, Le Fan).

Toutefois, l’acteur connaît sa grande heure de gloire lorsqu’il incarne le super-héros Blade, dans la trilogie éponyme. Le premier film, sorti en 1998, connaît d’ailleurs un succès commercial qui ouvre la voie aux nombreux films de super-héros qui viendront par la suite.

Néanmoins, au milieu des années 2000, le comédien afro-américain est rattrapé par le fisc, suite à de fausses déclarations. Il est alors condamné en avril 2008 à 3 ans de prison pour fraude fiscale. Évidemment, cette condamnation met un gros frein à sa carrière. En 2014, il refait parler de lui en intégrant le casting pléthorique d’anciennes gloires des films d’action avec Expendables 3. Surtout, à la fin des années 2010, il retrouve les faveurs de la critique via le streaming avec d’un côté Dolemite is my Name (sur Netflix) et e l’autre Un Prince à New York 2 (sur Amazon). Qu’on se le dise donc : Wesley Snipes est de retour !

Une série sur les liens du sang

Avec True Story, Wesley Snipes collabore de nouveau avec Netflix, deux ans après Dolemite is my name. Il partagera l’affiche avec Kevin Hart qui s’est lui aussi signalé sur la plateforme avec Un papa hors-pair (qui fut un carton sur la plateforme en 2021). Au vu des premières images (vidéo en tête d'article), la série imaginée par Eric Newman (Narcos, Narcos : Mexico) sera très loin d’être drôle, et ce, malgré ses deux têtes d’affiche.

En effet, True Story suivra Kid (Kevin Hart), un comédien célèbre qui revient dans son Philadelphie natal. Sur place, il retrouve son frère aîné (Wesley Snipes) qu’il avait perdu de vue depuis des années. Malheureusement, ces retrouvailles s’annonceront comme le début des problèmes pour Kid.

True Story ©Netflix

Comme le dévoile la bande-annonce, Kevin Hart délaissera de nouveau son rôle de personnage pitre, auquel il nous a si souvent habitués. Après Un papa hors pair, l’acteur dévoilera une autre composition profonde et dramatique. Quant à Wesley Snipes, il semble poursuivre sur sa lancée de ses dernières productions. True Story promet en tout cas une belle réflexion sur les liens du sang, grâce à la présence de deux acteurs immensément talentueux.

Il faudra encore être un peu patient, car la série sera disponible à partir du 24 novembre sur Netflix.